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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Шабаб - Дамак
Аль-Шабаб - Дамак: обзор матча 25 августа 2023
Аль-Шабаб
25.08.2023, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Дамак
90'
Ф. аль-Муваллад
71'
Д. Н'Куду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Шабаб - Дамак
90'
+1
Желтая карточка
М. Зегба
ГОЛ! 1:1!
Ф. аль-Муваллад
90'
84'
Замена
️️️️
А. Бедран
83'
Желтая карточка
Х. Аль-Шаммрани
Замена
Ф. аль-Муваллад
️️️️
Х. Аль-Монассар
74'
Замена
М. Омар Канаба
️️️️
Х. Бахебри
74'
71'
ГОЛ! 0:1!
Д. Н'Куду
Желтая карточка
Я. Сантос
69'
64'
Замена
А. Хавсви
️️️️
А. Махер
64'
Замена
Б. Мунши
️️️️
А. Маджраши
Желтая карточка
Н. Аль-Шарари
45'
+7
45'
+5
Желтая карточка
А. Аль-Биши
Желтая карточка
Х. Диалло
45'
40'
Желтая карточка
А. Махер
Желтая карточка
Х. Бахебри
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шабаб
81
Ким Сын-Гю
ВР
27
Фаваз Аль-Сагур
ЦЗ
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЦЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
4
Яго Сантос
ЦЗ
5
Густаво Куэльяр
ОП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
7
Турки Аль-Аммар
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Дамак
40
Мустафа Зегба
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
15
Фарук Шафаи
ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
6
Адам Махер
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
18
Ахмед Хариси
ЦП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Шабаб
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
38
Мохаммед Арбуш
ЦЗ
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
12
Маджид Омар Канаба
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
8
Фахад аль-Муваллад
ЦФ
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЦФ
32
Саад Аль-Муваллад
ЦФ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
Дамак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
40
Хассан Аль-Шаммрани
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
16
Бадр Мунши
ОП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
99
Фахад Аль-Джоани
ЦФ
24
Хассан Абушарара
ЦФ
4-1-4-1
81
Ким Сын-Гю
27
Аль-Сагур
4
Аль-Шарари
4
Сантос
16
Аль-Сабияни
5
Куэльяр
52
Аль-Монассар
11
Бахебри
7
Аль-Аммар
11
Банега
13
Диалло
4-1-3-1-1
40
Зегба
14
Факихи
15
Шафаи
3
Бедран
15
Аль-Аммар
23
Маджраши
6
Махер
8
Антолич
18
Хариси
24
Аль-Биши
9
Сесай
11
Бахебри
12
Канаба
12
Канаба
11
Бахебри
52
Аль-Монассар
8
аль-Муваллад
8
аль-Муваллад
52
Аль-Монассар
6
Махер
22
Хавсви
22
Хавсви
6
Махер
23
Маджраши
16
Мунши
16
Мунши
23
Маджраши
Остались в запасе
Аль-Шабаб
Дамак
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
38
Мохаммед Арбуш
ЦЗ
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЦФ
32
Саад Аль-Муваллад
ЦФ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
40
Хассан Аль-Шаммрани
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
99
Фахад Аль-Джоани
ЦФ
24
Хассан Абушарара
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
38
Мохаммед Арбуш
ЦЗ
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЦФ
32
Саад Аль-Муваллад
ЦФ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
Остались в запасе
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
40
Хассан Аль-Шаммрани
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
99
Фахад Аль-Джоани
ЦФ
24
Хассан Абушарара
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Аль-Шабаб - Дамак
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
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