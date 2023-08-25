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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Шальке-04 - Хольштайн
Шальке-04 - Хольштайн: обзор матча 25 августа 2023
Шальке-04
25.08.2023, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Хольштайн
15'
Б. Пихлер
59'
Ш. Мачино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шальке-04 - Хольштайн
90'
+1
Замена
A. Wagbe
️️️️
Т. Роте
Замена
С. Козуки
️️️️
А. Уэдраого
77'
Замена
Б. Идризи
️️️️
Д. Латца
73'
73'
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
Б. Пихлер
73'
Замена
Н. Ремберг
️️️️
Ш. Мачино
64'
Замена
Т. Беккер
️️️️
Ф. Порат
64'
Замена
Л. Холтби
️️️️
С. Скрыбски
59'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Мачино
Пас отдал
Т. Роте
Замена
Ю. Кабадайи
️️️️
П. Зегуйн
46'
43'
Желтая карточка
Ф. Сандер
Замена
Л. Темпельман
️️️️
К. Топп
41'
Красная карточка
Р. Шалленберг
39'
Желтая карточка
Т. Оувеян
17'
15'
ГОЛ! 0:1!
Б. Пихлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
8
Ассан Уэдраого
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
6
Рон Шалленберг
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Хольштайн
4
Том Роте
ЛЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
16
Филипп Сандер
ЦП
5
Марко Ивежич
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
34
Михаэль Лангер
ВР
8
Joey Muller
ЦЗ
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
20
Лино Темпельман
ЦП
22
Бленди Идризи
АП
41
Соичиро Козуки
ПВ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Хольштайн
8
Тимо Беккер
ЦЗ
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
21
Николай Ремберг
ЦП
28
Aurel Wagbe
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
4-3-3
27
Мюллер
2
Оувеян
32
Баумгартль
35
Камински
41
Матрисиани
8
Уэдраого
46
Латца
30
Зегуйн
9
Топп
9
Теродде
6
Шалленберг
3-1-3-1-3
10
Шульц
3
4
Роте
4
Эррас
16
Сандер
5
Ивежич
11
Пихлер
7
Скрыбски
27
Порат
18
Мачино
1
Вайнер
9
Топп
20
Темпельман
20
Темпельман
9
Топп
46
Латца
22
Идризи
22
Идризи
46
Латца
8
Уэдраого
41
Козуки
41
Козуки
8
Уэдраого
30
Зегуйн
7
Кабадайи
7
Кабадайи
30
Зегуйн
27
Порат
8
Беккер
8
Беккер
27
Порат
18
Мачино
21
Ремберг
21
Ремберг
18
Мачино
4
Роте
28
28
4
Роте
7
Скрыбски
90
Холтби
90
Холтби
7
Скрыбски
11
Пихлер
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
11
Пихлер
Остались в запасе
Шальке-04
Хольштайн
1
Ральф Ферманн
ВР
34
Михаэль Лангер
ВР
8
Joey Muller
ЦЗ
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
Главный тренер
Томас Райс
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
33
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
34
Михаэль Лангер
ВР
8
Joey Muller
ЦЗ
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
Остались в запасе
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
33
Томас Дахне
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Шальке-04 - Хольштайн
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
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