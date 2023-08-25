Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Падерборн - Кайзерслаутерн
Падерборн - Кайзерслаутерн: обзор матча 25 августа 2023
Падерборн
25.08.2023, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Кайзерслаутерн
74'
А. Гримальди
59'
М. Риттер
65'
Р. Ахе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Падерборн - Кайзерслаутерн
90'
+8
Желтая карточка
Т. Бойд
90'
+8
Желтая карточка
Ю. Нихуэс
90'
+5
Желтая карточка
Ю. Краль
87'
Замена
Н. Сольдо
️️️️
Т. Рашль
Замена
Н. Надь
️️️️
С. Клаас
78'
75'
Замена
D. Hanslik
️️️️
М. Риттер
ГОЛ! 1:2!
А. Гримальди
74'
Замена
Д. Кинсомби
️️️️
K. Klefisch
72'
71'
Замена
Т. Бойд
️️️️
Р. Ахе
Замена
Р. Обермайр
️️️️
Л. Курда
71'
Замена
А. Гримальди
️️️️
Р. Ляйпертц
70'
Желтая карточка
Л. Курда
67'
65'
ГОЛ! 0:2!
Р. Ахе
Пас отдал
Р. Тачи
59'
ГОЛ! 0:1!
М. Риттер
Желтая карточка
K. Klefisch
48'
Замена
С. Конте
️️️️
Ф. Бильбия
46'
46'
Замена
Р. Тачи
️️️️
К. Редондо
32'
Желтая карточка
Я. Эльведи
12'
Желтая карточка
К. Редондо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
22
Яннис Хойер
ЦЗ
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
19
Kimberly Ezekwem
ЦЗ
13
Филип Бильбия
ЛВ
17
Лаурин Курда
ЦП
22
Mattes Hansen
ЦП
17
Kai Klefisch
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
28
Себастьян Клаас
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Кайзерслаутерн
1
Юлиан Краль
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
3
Борис Томяк
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
16
Юлиан Нихуэс
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
33
Ян Эльведи
ЦФ
5
Kevin Kraus
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
11
Кенни-Принс Редондо
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Падерборн
30
Pelle Boevink
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
5
Marco Schuster
ЦП
40
Никлас Надь
ЦП
39
Адриано Гримальди
ЦФ
5
Tobias Müller
ЦФ
42
Vincent Gembalies
ЦФ
23
Рафаэль Обермайр
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
Кайзерслаутерн
4
Никола Сольдо
ЦЗ
29
Ричмонд Тачи
ЦП
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
30
Avdo Spahic
ЦФ
21
Hendrick Zuck
ЦФ
17
Aaron Opoku
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
3-4-2-1
24
Хут
22
Хойер
33
19
17
Курда
17
24
Муслия
22
13
Бильбия
13
Ляйпертц
28
Клаас
3-1-1-5
1
Краль
3
Томяк
8
Циммер
27
Пухач
16
Нихуэс
21
Рашль
9
Ахе
11
Редондо
7
Риттер
5
33
Эльведи
17
8
Кинсомби
8
Кинсомби
17
28
Клаас
40
Надь
40
Надь
28
Клаас
13
Ляйпертц
39
Гримальди
39
Гримальди
13
Ляйпертц
17
Курда
23
Обермайр
23
Обермайр
17
Курда
13
Бильбия
31
Конте
31
Конте
13
Бильбия
21
Рашль
4
Сольдо
4
Сольдо
21
Рашль
11
Редондо
29
Тачи
29
Тачи
11
Редондо
7
Риттер
19
19
7
Риттер
9
Ахе
13
Бойд
13
Бойд
9
Ахе
Остались в запасе
Падерборн
Кайзерслаутерн
30
Pelle Boevink
ВР
5
Marco Schuster
ЦП
5
Tobias Müller
ЦФ
42
Vincent Gembalies
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
30
Avdo Spahic
ЦФ
21
Hendrick Zuck
ЦФ
17
Aaron Opoku
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
30
Pelle Boevink
ВР
5
Marco Schuster
ЦП
5
Tobias Müller
ЦФ
42
Vincent Gembalies
ЦФ
Остались в запасе
9
Lex-Tyger Lobinger
ЦФ
30
Avdo Spahic
ЦФ
21
Hendrick Zuck
ЦФ
17
Aaron Opoku
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Падерборн - Кайзерслаутерн
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Новости команд
Все
Падерборн
Кайзерслаутерн
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига: шансы «Падерборна» и «Шальке» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:24
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
39-летний Джеко установил рекорд во второй Бундеслиге
26 января
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
2024.05.25 23:05
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:49
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
2024.05.25 09:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+