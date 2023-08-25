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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Виборг
Рандерс - Виборг: обзор матча 25 августа 2023
Рандерс
25.08.2023, пятница, 19:30
Дания. Суперлига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Виборг
28'
В. Даммерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Виборг
Желтая карточка
С. Одей
89'
87'
Замена
А. Джатта
️️️️
Н. Бюрги
80'
Замена
Р. Жуниор
️️️️
И. Саид
Замена
С. Одей
️️️️
Т. Клюснер
78'
Желтая карточка
Э. Бабаян
76'
67'
Замена
Д. Якобс
️️️️
Й. Греннинг
Замена
Э. Бабаян
️️️️
Э. Агиири
66'
Замена
С. Нордли
️️️️
Ф. Бундгор
66'
Замена
M. Albaek
️️️️
М. Педерсен
66'
ГОЛ! 1:0!
В. Даммерс
Пас отдал
Ф. Бундгор
28'
Замена
М. Педерсен
️️️️
М. Энггор
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
13
Оливер Ольсен
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
21
Эрнест Агиири
ЛВ
11
Филип Бундгор
ЛВ
6
Мадс Энггор
ЦП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
19
Сержинью
ЛВ
13
Йеппе Греннинг
ОП
6
Мадс Сендергор
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Рандерс
22
Александер Нюбо
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
12
Миккель Педерсен
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
4
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
3-2-3-2
30
Карльгрен
13
Ольсен
3
Хег
15
Копплин
6
Энггор
6
Бьоркенгрен
11
Бундгор
21
Агиири
20
Клюснер
45
Эго
4
Даммерс
4-1-2-2-1
1
Лунд
24
Аньембе
5
Залетел
23
Бундгор
5
Бюрги
13
Греннинг
6
Сендергор
6
Бонде
19
Саид
19
Сержинью
18
Эмента
6
Энггор
12
Педерсен
12
Педерсен
6
Энггор
Педерсен
17
17
Педерсен
11
Бундгор
7
Нордли
7
Нордли
11
Бундгор
21
Агиири
11
Бабаян
11
Бабаян
21
Агиири
20
Клюснер
98
Одей
98
Одей
20
Клюснер
13
Греннинг
23
Якобс
23
Якобс
13
Греннинг
5
Бюрги
20
Джатта
20
Джатта
5
Бюрги
19
Саид
96
Жуниор
96
Жуниор
19
Саид
Остались в запасе
Рандерс
Виборг
22
Александер Нюбо
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
20
Каспер Килерих
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
4
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
27
Найджел Томас
ЛВ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
22
Александер Нюбо
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
4
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
27
Найджел Томас
ЛВ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Рандерс - Виборг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
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