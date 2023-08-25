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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Факел - Краснодар
Факел - Краснодар: обзор матча 25 августа 2023
Факел
25.08.2023, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Краснодар
Замена
А. Яколиш
️️️️
В. Мастерной
90'
+5
Замена
А. Багамаев
️️️️
А. Долгов
87'
82'
Желтая карточка
Э. Сперцян
82'
Замена
Л. Оласа
️️️️
Н. Кривцов
Замена
Е. Марков
️️️️
Х. Аппаев
77'
66'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Ж. Батчи
66'
Замена
А. Кокшаров
️️️️
К. Боржес
66'
Замена
С. Петров
️️️️
Кайо
Желтая карточка
А. Долгов
56'
Замена
А. Долгов
️️️️
Н. Моцпан
46'
Замена
В. Якимов
️️️️
М. Максимов
46'
13'
Пенальти не реализован!
Д. Кордоба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
7
Никита Моцпан
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
31
Кайо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
20
Кади Боржес
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Факел
31
Александр Беленов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
35
Роман Сафронов
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
4-2-2-2
88
Гудиев
30
Кудряшов
2
Черов
47
Божин
71
Мастерной
8
Мендель
33
Квеквескири
7
Моцпан
10
Альшин
14
Аппаев
21
Максимов
4-1-3-2
39
Сафонов
82
Волков
6
Алонсо
4
Арутюнян
31
Кайо
53
Черников
11
Батчи
20
Боржес
8
Сперцян
9
Кордоба
88
Кривцов
21
Максимов
23
Якимов
23
Якимов
21
Максимов
71
Мастерной
70
Яколиш
70
Яколиш
71
Мастерной
Долгов
8
Багамаев
8
Багамаев
Долгов
7
Моцпан
11
Долгов
11
Долгов
7
Моцпан
14
Аппаев
20
Марков
20
Марков
14
Аппаев
88
Кривцов
15
Оласа
15
Оласа
88
Кривцов
31
Кайо
98
Петров
98
Петров
31
Кайо
11
Батчи
97
Ахметов
97
Ахметов
11
Батчи
20
Боржес
90
Кокшаров
90
Кокшаров
20
Боржес
Остались в запасе
Факел
Краснодар
31
Александр Беленов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
77
Андрей Ивлев
АП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
1
Станислав Агкацев
ВР
35
Роман Сафронов
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
77
Андрей Ивлев
АП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
35
Роман Сафронов
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча Факел - Краснодар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Михаил Иванов
Игорь Князев
Дополнительные помощники:
VAR – Артур Федоров; AVAR – Дмитрий Мосякин
Резервный судья:
Ян Бобровский
Инспектор:
Виктор Кулагин
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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