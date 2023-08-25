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Расписание матчей
Англия. Национальная лига
Солихалл Мурс - Галифакс
Солихалл Мурс - Галифакс: обзор матча 25 августа 2023
Солихалл Мурс
25.08.2023, пятница, 21:45
Англия. Национальная лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Галифакс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Солихалл Мурс - Галифакс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хорнчерч
- : -
28.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хартлпул Юнайтед
2 : 0
25.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 18 тур
Солихалл Мурс
2 : 1
21.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Солихалл Мурс
2 : 1
31.10.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 15 тур
Уилдстон
2 : 3
27.10.2026
Солихалл Мурс
Галифакс
Англия. Национальная лига, 20 тур
Истли
- : -
28.11.2026
Галифакс
Англия. Национальная лига, 19 тур
Файлд
0 : 2
24.11.2026
Галифакс
Англия. Национальная лига, 18 тур
Галифакс
5 : 0
21.11.2026
Уокинг
Англия. Национальная лига, 17 тур
Киддерминстер
1 : 1
14.11.2026
Галифакс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Галифакс
2 : 0
31.10.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
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