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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Картахена - Леванте
Картахена - Леванте: обзор матча 25 августа 2023
Картахена
25.08.2023, пятница, 22:30
Испания. Сегунда, 3 тур
0 : 1
Завершен
Леванте
25'
Г. Кочорашвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Картахена - Леванте
90'
+4
Желтая карточка
К. Альварес
Замена
Х. Нарваэс
️️️️
Х. Искьердо
83'
83'
Замена
А. де ла Фуэнте
️️️️
Р. Везо
82'
Желтая карточка
М. Булдини
80'
Желтая карточка
А. Муньос
Замена
D. Barro
️️️️
Х. Аламо
76'
Желтая карточка
Х. Карлос
73'
Желтая карточка
И. Янссон
71'
70'
Замена
Р. Бруге
️️️️
Г. Кочорашвили
70'
Замена
Ó. Clemente
️️️️
А. Кантеро
Замена
Х. Карлос
️️️️
Д. Феррейро
66'
64'
Желтая карточка
С. Поштиго
Желтая карточка
Д. Мусто
55'
54'
Желтая карточка
А. Кантеро
37'
Желтая карточка
Г. Кочорашвили
25'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кочорашвили
Пас отдал
А. Кантеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Картахена
13
Марк Мартинес
ВР
31
Carlos Sánchez
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
8
Эктор Эвел
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
8
Хони Аламо
ЦФ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
16
Алекс Валье
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
21
Серхио Лосано
ЦП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
9
Мохамед Булдини
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
27
Jose Saldaña
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
21
Исак Янссон
ЦП
36
Djakaria Barro
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Леванте
1
Андрес
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
10
Óscar Clemente
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
14
Edgar Alcaniz
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
7
Рохер Бруге
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
3-1-2-4
13
Мартинес
31
5
Верду
3
Фонтан
8
Эвел
20
Искьердо
7
Феррейро
8
Аламо
10
9
Ортуньо
18
Мусто
4-1-2-2-1
25
Фемениас
3
Муньос
21
Поштиго
21
Рубен Везо
16
Валье
20
Рей
21
Лосано
8
Кочорашвили
21
Кантеро
21
Гарсия
9
Булдини
8
Аламо
36
36
8
Аламо
7
Феррейро
22
Карлос
22
Карлос
7
Феррейро
20
Искьердо
12
Нарваэс
12
Нарваэс
20
Искьердо
21
Рубен Везо
4
де ла Фуэнте
4
де ла Фуэнте
21
Рубен Везо
21
Кантеро
10
10
21
Кантеро
8
Кочорашвили
7
Бруге
7
Бруге
8
Кочорашвили
Остались в запасе
Картахена
Леванте
13
Raúl Lizoain
ВР
27
Jose Saldaña
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
21
Исак Янссон
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
1
Андрес
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
14
Edgar Alcaniz
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
13
Raúl Lizoain
ВР
27
Jose Saldaña
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
21
Исак Янссон
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
14
Edgar Alcaniz
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Картахена - Леванте
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
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