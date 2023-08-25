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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Штутгарт
РБ Лейпциг - Штутгарт: обзор матча 25 августа 2023
РБ Лейпциг
25.08.2023, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
5 : 1
Завершен
Штутгарт
51'
Б. Хенрикс
63'
Д. Ольмо
66'
Л. Опенда
74'
К. Кампль
76'
Х. Симонс
35'
С. Гирасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Штутгарт
90'
+1
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
К. Фюрих
90'
+1
Замена
Д. Левелинг
️️️️
У. Ен Чон
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Д. Ольмо
85'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
М. Симакан
85'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Ю. Поульсен
79'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Х. Симонс
79'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Л. Опенда
79'
ГОЛ! 5:1!
Х. Симонс
76'
ГОЛ! 4:1!
К. Кампль
Пас отдал
Х. Симонс
74'
70'
Замена
Р. Массимо
️️️️
П. Штенцель
70'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
Л. Эглофф
ГОЛ! 3:1!
Л. Опенда
Пас отдал
Д. Раум
66'
65'
Желтая карточка
Л. Эглофф
ГОЛ! 2:1!
Д. Ольмо
Пас отдал
Х. Симонс
63'
Желтая карточка
К. Шлагер
61'
58'
Замена
Б. Соса
️️️️
Силас
ГОЛ! 1:1!
Б. Хенрикс
51'
35'
ГОЛ! 0:1!
С. Гирасси
Пас отдал
А. Каразор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
7
Хави Симонс
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
25
Лилиан Эглофф
АП
26
Силас
ПВ
10
Крис Фюрих
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
РБ Лейпциг
25
Леопольд Цингерле
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
15
Роберто Массимо
ПП
17
Йован Милошевич
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
4-2-2-2
28
Бласвих
22
Раум
3
Симакан
4
Орбан
23
Хенрикс
21
Шлагер
44
Кампль
20
Ольмо
7
Симонс
17
Опенда
15
Поульсен
3-2-3-2
1
Нюбель
3
Антон
23
Загаду
16
Каразор
15
Штенцель
21
Ито
11
Чон
25
Эглофф
10
Фюрих
9
Гирасси
26
Силас
3
Симакан
16
Клостерманн
16
Клостерманн
3
Симакан
20
Ольмо
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
20
Ольмо
17
Опенда
10
Форсберг
10
Форсберг
17
Опенда
7
Симонс
11
Вернер
11
Вернер
7
Симонс
15
Поульсен
30
Шешко
30
Шешко
15
Поульсен
10
Фюрих
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
10
Фюрих
26
Силас
3
Соса
3
Соса
26
Силас
25
Эглофф
78
Харагучи
78
Харагучи
25
Эглофф
15
Штенцель
15
Массимо
15
Массимо
15
Штенцель
11
Чон
18
Левелинг
18
Левелинг
11
Чон
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Штутгарт
25
Леопольд Цингерле
ВР
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Марко Розе
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
17
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча РБ Лейпциг - Штутгарт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
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РБ Лейпциг
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