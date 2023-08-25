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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Реал
Сельта - Реал: обзор матча 25 августа 2023
Сельта
25.08.2023, пятница, 22:30
Испания. Примера, 3 тур
0 : 1
Завершен
Реал
81'
Д. Беллингем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Реал
90'
+6
Желтая карточка
Начо
Желтая карточка
Р. Тапиа
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
А. Рюдигер
81'
ГОЛ! 0:1!
Д. Беллингем
Пас отдал
Хоселу
Замена
М. Родригес
️️️️
Л. де ла Торре
81'
80'
Замена
Начо
️️️️
Ф. Гарсия
Замена
Р. Тапиа
️️️️
Й. Ларсен
77'
71'
Желтая карточка
Т. Кроос
68'
Пенальти не реализован!
Родриго
Желтая карточка
Я. Аспас
67'
63'
Замена
Л. Модрич
️️️️
О. Чуамени
63'
Замена
Т. Кроос
️️️️
Э. Камавинга
Замена
М. Санчес
️️️️
Ф. Серви
45'
+1
18'
Замена
Хоселу
️️️️
Винисиус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
17
Лука де ла Торре
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Реал
13
Кепа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
27
Raúl García
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Уго Сотело
ЦП
8
Карлос Дотор
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
4-2-1-3
25
Вильяр
30
Мингеса
15
Старфельт
4
Айду
14
Нуньес
17
де ла Торре
8
Бельтран
19
Бамба
22
Ларсен
10
Аспас
10
Серви
4-1-3-2
13
Кепа
26
Карвахаль
22
Рюдигер
5
Алаба
11
Гарсия
14
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
5
Беллингем
11
Родриго
7
Винисиус
10
Серви
23
Санчес
23
Санчес
10
Серви
22
Ларсен
13
Тапиа
13
Тапиа
22
Ларсен
17
де ла Торре
22
Родригес
22
Родригес
17
де ла Торре
11
Гарсия
6
Начо
6
Начо
11
Гарсия
14
Чуамени
14
Модрич
14
Модрич
14
Чуамени
6
Камавинга
8
Кроос
8
Кроос
6
Камавинга
7
Винисиус
13
Хоселу
13
Хоселу
7
Винисиус
Остались в запасе
Сельта
Реал
1
Агустин Маркесин
ВР
27
Raúl García
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
8
Карлос Дотор
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Нико Пас
ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
27
Raúl García
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
8
Карлос Дотор
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Нико Пас
ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Сельта - Реал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
Okko
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