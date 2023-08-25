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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Видзев - Шленск
Видзев - Шленск: обзор матча 25 августа 2023
Видзев
25.08.2023, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 6 тур
0 : 2
Завершен
Шленск
Матч
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Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Видзев - Шленск
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
Висла
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
- : -
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 11 тур
Мотор Люблин
3 : 2
17.10.2026
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