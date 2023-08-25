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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Лутон Таун
Челси - Лутон Таун: обзор матча 25 августа 2023
Челси
25.08.2023, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Лутон Таун
17'
Р. Стерлинг
68'
Р. Стерлинг
75'
Н. Джексон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Лутон Таун
Замена
М. Берстоу
️️️️
Р. Стерлинг
90'
+2
Желтая карточка
Я. Матсен
90'
Замена
Я. Матсен
️️️️
Б. Чилвел
86'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Н. Джексон
83'
78'
Желтая карточка
Д. Браун
77'
Замена
Ч. Огбене
️️️️
Т. Чон
77'
Замена
П. Мпанцу
️️️️
Р. Баркли
77'
Замена
М. Юэл Андерсен
️️️️
Р. Бурк
ГОЛ! 3:0!
Н. Джексон
75'
Желтая карточка
Э. Фернандес
74'
70'
Замена
А. Даути
️️️️
И. Каборе
70'
Замена
Д. Браун
️️️️
Э. Адебайо
ГОЛ! 2:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
М. Густо
68'
30'
Желтая карточка
М. Накамба
27'
Желтая карточка
Т. Локьер
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
М. Густо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
6
Марвелус Накамба
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Челси
13
Лукас Бергстрем
ВР
19
Эдди Бич
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Ян Матсен
ЛЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
22
Диегу Морейра
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
3-4-1-2
97
Санчес
5
Дисаси
6
Колуилл
3
Силва
33
Чилвел
17
Фернандес
25
Кайседо
27
Густо
8
Галлахер
19
Стерлинг
11
Джексон
4-1-2-1-2
1
Камински
12
Каборе
17
Белл
32
Бурк
15
Локьер
6
Накамба
6
Баркли
3
Гилс
19
Чон
9
Моррис
45
Адебайо
33
Чилвел
22
Матсен
22
Матсен
33
Чилвел
11
Джексон
18
Угочукву
18
Угочукву
11
Джексон
19
Стерлинг
48
Берстоу
48
Берстоу
19
Стерлинг
32
Бурк
5
Андерсен
5
Андерсен
32
Бурк
6
Баркли
17
Мпанцу
17
Мпанцу
6
Баркли
12
Каборе
45
Даути
45
Даути
12
Каборе
19
Чон
27
Огбене
27
Огбене
19
Чон
45
Адебайо
18
Браун
18
Браун
45
Адебайо
Остались в запасе
Челси
Лутон Таун
13
Лукас Бергстрем
ВР
19
Эдди Бич
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
22
Диегу Морейра
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
8
Люк Берри
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
19
Эдди Бич
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
22
Диегу Морейра
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
8
Люк Берри
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Челси - Лутон Таун
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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