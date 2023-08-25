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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Чертаново (мол)
ЦСКА (мол) - Чертаново (мол): обзор матча 25 августа 2023
ЦСКА (мол)
25.08.2023, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, 8 тур
1 : 2
Завершен
Чертаново (мол)
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Статистика матча ЦСКА (мол) - Чертаново (мол)
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Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
3 : 2
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
1 : 2
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Родина (мол)
2 : 1
30.10.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Чертаново (мол)
3 : 2
23.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
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29 сентября
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2020.11.25 22:27
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