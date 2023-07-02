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    Расписание матчей 02-07-2023

    июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2023, 29 тур
    2 июля, воскресенье
    02:30
    Цинциннати
    Нью-Инглэнд Революшн
    Не начался
    2 июля, воскресенье
    02:30
    Коламбус
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Не начался
    2 июля, воскресенье
    02:30
    Интер
    Остин
    Не начался
    2 июля, воскресенье
    02:30
    Монреаль Импакт
    Нью-Йорк Сити
    Не начался
    2 июля, воскресенье
    02:30
    Орландо Сити
    Чикаго Файр
    Не начался
    2 июля, воскресенье
    02:30
    Торонто
    Реал Солт-Лейк
    Не начался
    2 июля, воскресенье
    03:30
    Даллас
    Лос-Анджелес
    Не начался
    США. МЛС 2023, 30 тур
    2 июля, воскресенье
    03:30
    Канзаc Сити
    Ванкувер Уайткепс
    Не начался
    2 июля, воскресенье
    03:30
    Миннесота Юнайтед
    Портленд
    Не начался
    2 июля, воскресенье
    03:30
    Нэшвилл
    Ди Си Юнайтед
    Не начался
    2 июля, воскресенье
    03:30
    Сент-Луис
    Колорадо
    Не начался
    2 июля, воскресенье
    05:30
    Сан-Хосе
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Не начался
    2 июля, воскресенье
    05:30
    Сиэтл
    Хьюстон
    Не начался
    2 июля, воскресенье
    23:00
    Атланта Юнайтед
    Филадельфия Юнион
    Не начался
    Норвегия. Элитсериен 2023, 12 тур
    2 июля, воскресенье
    18:00
    Олесунн
    Русенборг
    Не начался
    2 июля, воскресенье
    18:00
    Бранн
    ХамКам
    Не начался
    2 июля, воскресенье
    18:00
    Хаугесунд
    Одд
    Не начался
    2 июля, воскресенье
    18:00
    Лиллестрем
    Тромсе
    Не начался
    2 июля, воскресенье
    18:00
    Сарпсборг 08
    Сандефьорд
    Не начался
    2 июля, воскресенье
    20:15
    Буде-Глимт
    Мольде
    Не начался
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