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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кызыл-Жар - Кайрат
Кызыл-Жар - Кайрат: обзор матча 02 июля 2023
Кызыл-Жар
02.07.2023, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Кайрат
7'
М. Чиканчи
17'
Е. Березкин
61'
А. Садыбеков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кызыл-Жар - Кайрат
Желтая карточка
Ю. Бушман
89'
Замена
Т. Мульдинов
️️️️
T. Makatsaria
79'
Замена
M. Shakhmetov
️️️️
Е. Тапалов
79'
Замена
Р. Оспанов
️️️️
П. Подио
79'
Желтая карточка
T. Makatsaria
78'
76'
Замена
А. Ульшин
️️️️
Д. Сергеев
Желтая карточка
Е. Тапалов
73'
65'
Замена
Ф. Баньяк
️️️️
Д. Касабулат
61'
ГОЛ! 2:1!
А. Садыбеков
Замена
М. Веселинович
️️️️
Б. Ван Ден Богарт
61'
Замена
T. Makatsaria
️️️️
М. Чиканчи
54'
28'
Желтая карточка
Д. Касабулат
ГОЛ! 2:0!
Е. Березкин
17'
ГОЛ! 1:0!
М. Чиканчи
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
28
Брайан Ван Ден Богарт
ЦЗ
55
Иван Граф
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
27
Евгений Березкин
ЦП
24
Пабло Подио
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
1
Джурахон Бабаханов
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
29
Антон Крачковский
ЦП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
25
Роман Степанов
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
10
Младен Веселинович
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
16
M. Shakhmetov
ЦФ
10
Tamaz Makatsaria
ЦФ
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
3-1-3-2-2
28
Ван Ден Богарт
55
Граф
23
Наумов
20
Тапалов
27
Березкин
24
Подио
10
Бушман
10
Имнадзе
14
Саулет
23
Чиканчи
1
Бабаханов
3-3-1-2
1
Ульянов
5
Васин
15
Арад
6
Садыбеков
2
Ткаченко
18
Сергеев
5
Кургин
29
Крачковский
11
Пауло
11
Шушеначев
24
Подио
8
Оспанов
8
Оспанов
24
Подио
28
Ван Ден Богарт
10
Веселинович
10
Веселинович
28
Ван Ден Богарт
7
Мульдинов
7
Мульдинов
20
Тапалов
16
16
20
Тапалов
23
Чиканчи
10
10
23
Чиканчи
4
Касабулат
3
Баньяк
3
Баньяк
4
Касабулат
18
Сергеев
23
Ульшин
23
Ульшин
18
Сергеев
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Кайрат
32
Вадим Петров
ВР
25
Роман Степанов
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
Главный тренер
Али Алиев
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Остались в запасе
32
Вадим Петров
ВР
25
Роман Степанов
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Кирилл Кекер
Статистика матча Кызыл-Жар - Кайрат
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
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Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
24.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Окжетпес
1 : 0
17.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Иртыш
0 : 2
10.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
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