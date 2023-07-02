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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Гремио
Баия - Гремио: обзор матча 02 июля 2023
Баия
02.07.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 13 тур
1 : 2
Завершен
Гремио
20'
Кайку
9'
Ф. Кристальдо
90+4'
Г. Мартинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Гремио
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Г. Мартинс
Пас отдал
Феррейра
90'
+1
Замена
Феррейра
️️️️
Ф. Карбальо
Замена
L. Mugni
️️️️
Тасиано
80'
Замена
Д. Чавес
️️️️
Р. Карлос
80'
76'
Замена
Вина
️️️️
Л. Суарес
Замена
D. Rosa
️️️️
Резенде
76'
Замена
Эвералдо
️️️️
V. Alessandro Mingotti
76'
Желтая карточка
Тасиано
69'
68'
Замена
Куябано
️️️️
Ф. Кристальдо
67'
Желтая карточка
В. Каннеман
Замена
Адемир
️️️️
Кайку
65'
Желтая карточка
Н. Асеведо
37'
32'
Желтая карточка
Ж. Педро
ГОЛ! 1:1!
Кайку
20'
9'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кристальдо
Пас отдал
М. Вилласанти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
66
Риан Карлос
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
23
Резенде
ОП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
11
Кайку
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
33
Фелипе Карбальо
ЦП
10
Бителло
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Баия
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
13
André Dhominique
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
29
Diego Rosa
ЦП
28
Patrick Verhon
ЦП
7
Адемир
ПВ
77
Mateus Claus
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
Гремио
31
Адриэл
ВР
66
Куябано
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
99
Зиньо
ЛВ
10
Натан Рибейро
ЛВ
45
Мила
ОП
35
Рональд
ОП
29
Вина
АП
17
Густавиньо
АП
14
Натан
АП
7
Андре
ЦФ
11
Феррейра
ЦФ
4-2-1-2-2
66
Карлос
4
Кану
14
Уго
40
Сисиньо
5
Асеведо
23
Резенде
16
Тасиано
80
Каули
11
Кайку
32
1
3-2-3-1-1
12
Чапеко
6
Мартинс
25
Увини
4
Каннеман
18
Педро
6
Рейналдо
20
Вилласанти
33
Карбальо
10
Бителло
19
Кристальдо
9
Суарес
66
Карлос
13
Чавес
13
Чавес
66
Карлос
23
Резенде
29
29
23
Резенде
11
Кайку
7
Адемир
7
Адемир
11
Кайку
16
Тасиано
26
26
16
Тасиано
32
27
Эвералдо
27
Эвералдо
32
19
Кристальдо
66
Куябано
66
Куябано
19
Кристальдо
9
Суарес
29
Вина
29
Вина
9
Суарес
33
Карбальо
11
Феррейра
11
Феррейра
33
Карбальо
Остались в запасе
Баия
Гремио
44
Маркос Виктор
ЦЗ
13
André Dhominique
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
28
Patrick Verhon
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
31
Адриэл
ВР
36
Ната
ЦЗ
45
Мила
ОП
35
Рональд
ОП
17
Густавиньо
АП
14
Натан
АП
99
Зиньо
ЛВ
10
Натан Рибейро
ЛВ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
44
Маркос Виктор
ЦЗ
13
André Dhominique
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
28
Patrick Verhon
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
36
Ната
ЦЗ
45
Мила
ОП
35
Рональд
ОП
17
Густавиньо
АП
14
Натан
АП
99
Зиньо
ЛВ
10
Натан Рибейро
ЛВ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Баия - Гремио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Фонте-Нова
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Баия
Гремио
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
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Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
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28 октября
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26 октября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
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