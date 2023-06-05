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    Расписание матчей 05-06-2023

    май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 11 тур
    5 июня, понедельник
    00:00
    Рязань
    Динамо Вл
    Не начался
    Бразилия. Серия А 2023, 9 тур
    5 июня, понедельник
    00:30
    Палмейрас
    Коритиба
    Не начался
    5 июня, понедельник
    00:30
    Гойас
    Куяба
    Не начался
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