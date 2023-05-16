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    Расписание матчей 16-05-2023

    апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
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    Норвегия. Элитсериен 2023, 7 тур
    16 мая, вторник
    19:00
    Олесунн
    Мольде
    Не начался
    16 мая, вторник
    19:00
    Бранн
    Стабек
    Не начался
    16 мая, вторник
    19:00
    Лиллестрем
    Сарпсборг 08
    Не начался
    16 мая, вторник
    19:00
    Русенборг
    Хаугесунд
    Не начался
    16 мая, вторник
    19:00
    Стремсгодсет
    Сандефьорд
    Не начался
    16 мая, вторник
    19:00
    Тромсе
    Буде-Глимт
    Не начался
    16 мая, вторник
    19:00
    Викинг
    Одд
    Не начался
    16 мая, вторник
    19:00
    Волеренга
    ХамКам
    Не начался
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