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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Сарпсборг 08
Лиллестрем - Сарпсборг 08: обзор матча 16 мая 2023
Лиллестрем
16.05.2023, вторник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
1 : 2
Завершен
Сарпсборг 08
90+4'
А. Адамс
47'
Б. Утвик
54'
Й. Солтведт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Сарпсборг 08
90'
+5
Желтая карточка
С. Скалевик
ГОЛ! 1:2!
А. Адамс
90'
+4
89'
Замена
К. Опсет
️️️️
Р. Лундквист
Замена
Т. Свендсен
️️️️
М. Кнудсен
80'
77'
Желтая карточка
Й. Андерсен
66'
Замена
С. Скалевик
️️️️
В. Торп
Замена
Ф. Слердаль
️️️️
Э. Гарнас
64'
Замена
Л. Ольсен
️️️️
И. Ибрахимай
55'
54'
ГОЛ! 0:2!
Й. Солтведт
Пас отдал
М. Майгаард
52'
Замена
М. Хейланд
️️️️
А. Скиппер
51'
Замена
С. Мартинссон Нгуали
️️️️
С. Тибблинг
47'
ГОЛ! 0:1!
Б. Утвик
Пас отдал
Й. Солтведт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
2
Ларс Рангер
ПЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
4
Эспен Гарнас
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
11
Симон Тибблинг
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
8
Йеппе Андерсен
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
34
Maximilian Balatoni
ЦЗ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
Сарпсборг 08
77
Markus Olsvik Welinder
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
7
Martin Andersen
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
3-5-3
20
Драгснес
28
Габриэльсен
2
Рангер
4
14
4
Кнудсен
23
Осен
29
Ибрахимай
21
Кристиансен
45
Адамс
4
Гарнас
1-4-1-5
3
Скиппер
11
Тибблинг
22
Бонсу Баа
29
Торп
17
Солтведт
10
Лундквист
34
4
Утвик
32
Вихне
8
Андерсен
20
Майгаард
4
Гарнас
22
Слердаль
22
Слердаль
4
Гарнас
29
Ибрахимай
10
Ольсен
10
Ольсен
29
Ибрахимай
4
Кнудсен
23
Свендсен
23
Свендсен
4
Кнудсен
3
Скиппер
6
Хейланд
6
Хейланд
3
Скиппер
11
Тибблинг
5
Мартинссон Нгуали
5
Мартинссон Нгуали
11
Тибблинг
29
Торп
15
Скалевик
15
Скалевик
29
Торп
10
Лундквист
22
Опсет
22
Опсет
10
Лундквист
Остались в запасе
Лиллестрем
Сарпсборг 08
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
34
Maximilian Balatoni
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
77
Markus Olsvik Welinder
ЦЗ
8
Sander Christiansen
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
7
Martin Andersen
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
34
Maximilian Balatoni
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
Остались в запасе
77
Markus Olsvik Welinder
ЦЗ
8
Sander Christiansen
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
7
Martin Andersen
ЦФ
23
Gustav Mogensen
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Лиллестрем - Сарпсборг 08
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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