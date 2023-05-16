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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Галатасарай
Истанбулспор - Галатасарай: обзор матча 16 мая 2023
Истанбулспор
16.05.2023, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 34 тур
0 : 2
Завершен
Галатасарай
45+11'
М. Икарди (П)
89'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Галатасарай
90'
+1
Замена
Б. Кутлу
️️️️
К. Актюркоглу
89'
ГОЛ! 0:2!
М. Икарди
Пас отдал
К. Актюркоглу
Желтая карточка
О. Эрдоган
84'
Замена
С. Гури
️️️️
Э. Эзе
83'
79'
Замена
К. Айхан
️️️️
Л. Дюбуа
79'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
Д. Мертенс
75'
Красная карточка
Н. Дзаньоло
71'
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
69'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
М. Рашица
Замена
Э. Каан Гюлтекин
️️️️
Э. Рроца
64'
Замена
Д. Эйнга-Локило
️️️️
В. Этеми
63'
46'
Замена
Ф. Мидтсьё
️️️️
С. Оливейра
45'
+11
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Икарди
Желтая карточка
Д. Аксу
45'
+10
Желтая карточка
Э. Рроца
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
12
Махамаду Ба
ОП
4
Онур Эргюн
ОП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
23
Эдуарт Рроца
АП
90
Эмека Эзе
ЦФ
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
88
Ади Мехремич
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ПЗ
7
Вальмир Велиу
ЛВ
16
Керем Шен
ЦП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
53
Барыш Йилмаз
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Йенсен
3
Аксу
23
Эрдоган
21
Есиль
21
Духани
12
Ба
4
Эргюн
24
Сарикайя
72
Этеми
23
Рроца
90
Эзе
4-1-1-2-2
16
Муслера
15
Дюбуа
25
Нельссон
42
Бартакжи
88
Караташ
34
Торрейра
27
Оливейра
7
Рашица
7
Актюркоглу
10
Мертенс
9
Икарди
72
Этеми
98
Эйнга-Локило
98
Эйнга-Локило
72
Этеми
23
Рроца
19
Гюлтекин
19
Гюлтекин
23
Рроца
90
Эзе
11
Гури
11
Гури
90
Эзе
15
Дюбуа
23
Айхан
23
Айхан
15
Дюбуа
27
Оливейра
18
Мидтсьё
18
Мидтсьё
27
Оливейра
7
Актюркоглу
10
Кутлу
10
Кутлу
7
Актюркоглу
10
Мертенс
53
Йилмаз
53
Йилмаз
10
Мертенс
7
Рашица
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
7
Рашица
Остались в запасе
Истанбулспор
Галатасарай
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
88
Ади Мехремич
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ПЗ
16
Керем Шен
ЦП
7
Вальмир Велиу
ЛВ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
1
Окан Кочук
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
64
Хуан Мата
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
88
Ади Мехремич
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ПЗ
16
Керем Шен
ЦП
7
Вальмир Велиу
ЛВ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
64
Хуан Мата
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Истанбулспор - Галатасарай
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Нечми Кадиоглу
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