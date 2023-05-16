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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Хаугесунд
Русенборг - Хаугесунд: обзор матча 16 мая 2023
Русенборг
16.05.2023, вторник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
1 : 0
Завершен
Хаугесунд
57'
М. Бьерло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - Хаугесунд
85'
Замена
С. Тунекти
️️️️
М. Санде
Замена
Л. Корник
️️️️
U. Jenssen
83'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
Э. Тагсет
83'
Замена
А. Нильсен Перейра
️️️️
С. Нипан
82'
70'
Замена
Б. Лейте
️️️️
Ю. Эскесен
70'
Замена
V. Solheim
️️️️
О. Крузнелл
70'
Замена
С. Ибрахим Диарра
️️️️
Б. Нжие
Замена
O. Aga
️️️️
К. Мани Ингасон
59'
Желтая карточка
Э. Тагсет
58'
ГОЛ! 1:0!
М. Бьерло
57'
46'
Замена
U. Tillung Fredriksen
️️️️
А. Паязити
35'
Желтая карточка
А. Паязити
Замена
О. Скарсем
️️️️
С. Вяяняйнен
35'
34'
Вторая желтая
М. Кристенсен
28'
Желтая карточка
М. Кристенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
41
Сверре Нипан
АП
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
4
Адрион Паязити
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
34
Юлиус Эскесен
ПВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
2
Лео Корник
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
77
Олаус Скарсем
ЦП
29
Oscar Aga
ЦФ
11
Agon Sadiku
ЦФ
Хаугесунд
25
Mikkel Hope
ЦЗ
18
Vegard Solheim
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
16
Бруну Лейте
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
3-5-1-1
1
Хансен
5
Роджерс
29
Рейтан
5
6
Вяяняйнен
8
Беркеейет
70
Бьерло
20
Тагсет
7
Хенриксен
41
Нипан
10
Ингасон
3-4-2-1
1
Селвик
21
5
22
Крузнелл
27
Санде
2
Теркильдсен
4
Паязити
26
Кристенсен
34
Эскесен
10
Нжие
18
Кригард
41
Нипан
19
Перейра
19
Перейра
41
Нипан
5
2
Корник
2
Корник
5
6
Вяяняйнен
77
Скарсем
77
Скарсем
6
Вяяняйнен
20
Тагсет
26
Нельсон
26
Нельсон
20
Тагсет
10
Ингасон
29
29
10
Ингасон
22
Крузнелл
18
18
22
Крузнелл
4
Паязити
12
12
4
Паязити
34
Эскесен
16
Лейте
16
Лейте
34
Эскесен
27
Санде
17
Тунекти
17
Тунекти
27
Санде
10
Нжие
29
Диарра
29
Диарра
10
Нжие
Остались в запасе
Русенборг
Хаугесунд
12
Сандер Тангвик
ВР
11
Agon Sadiku
ЦФ
25
Mikkel Hope
ЦЗ
1
Amund Wichne
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
11
Agon Sadiku
ЦФ
Остались в запасе
25
Mikkel Hope
ЦЗ
1
Amund Wichne
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Русенборг - Хаугесунд
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
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