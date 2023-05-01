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    Расписание матчей 01-05-2023

    апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
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    США. МЛС 2023, 14 тур
    1 мая, понедельник
    04:00
    Миннесота Юнайтед
    Даллас
    Не начался
    Норвегия. Элитсериен 2023, 4 тур
    1 мая, понедельник
    19:00
    Волеренга
    Лиллестрем
    Не начался
    Англия. Премьер-лига (2022/2023), 34 тур
    1 мая, понедельник
    22:00
    Лестер
    Эвертон
    Не начался
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