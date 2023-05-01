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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Гиресунспор
Истанбулспор - Гиресунспор: обзор матча 01 мая 2023
Истанбулспор
01.05.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Гиресунспор
10'
Э. Эзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Гиресунспор
90'
+1
Желтая карточка
Б. Сайнс
Желтая карточка
О. Эрдоган
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Топалли
88'
85'
Замена
Т. Юльван
️️️️
Х. Билазер
Замена
Д. Аксу
️️️️
Э. Эзе
85'
Замена
Ж. Топалли
️️️️
А. Ясар
84'
74'
Замена
Д. Джан Давас
️️️️
Сержио
Замена
М. Сарикайя
️️️️
Э. Рроца
72'
Замена
А. Мехремич
️️️️
Д. Эйнга-Локило
71'
69'
Замена
️️️️
Р. Ариас
69'
Замена
Ф. Джан Дженк
️️️️
А. Улудаг
69'
Замена
Б. Кувас
️️️️
Р. Мехия
Замена
М. Есиль
️️️️
В. Этеми
59'
52'
Желтая карточка
Х. Билазер
Желтая карточка
О. Эргюн
51'
Красная карточка
С. Дели
49'
17'
Пенальти не реализован!
Р. Байич
ГОЛ! 1:0!
Э. Эзе
Пас отдал
Э. Рроца
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
4
Онур Эргюн
ОП
12
Махамаду Ба
ОП
23
Эдуарт Рроца
АП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
90
Эмека Эзе
ЦФ
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
42
Рамон Ариас
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
21
Хорман Кампусано
ОП
14
Роберт Мехия
ОП
61
Геркем Саглам
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
88
Ади Мехремич
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ПЗ
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
16
Керем Шен
ЦП
11
Жетмир Топалли
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
17
Доган Джан Давас
АП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
75
Mert Kurt
ЦФ
10
Брэндли Кувас
ЦФ
4-2-3-1
1
Йенсен
66
Ясар
15
Дели
23
Эрдоган
21
Духани
4
Эргюн
12
Ба
72
Этеми
23
Рроца
98
Эйнга-Локило
90
Эзе
4-2-3-1
35
Каплан
77
Билазер
2
Севен
3
Улудаг
42
Ариас
21
Кампусано
14
Мехия
70
Сержио
61
Саглам
17
Сайнс
11
Байич
90
Эзе
3
Аксу
3
Аксу
90
Эзе
72
Этеми
21
Есиль
21
Есиль
72
Этеми
98
Эйнга-Локило
88
Мехремич
88
Мехремич
98
Эйнга-Локило
23
Рроца
24
Сарикайя
24
Сарикайя
23
Рроца
66
Ясар
11
Топалли
11
Топалли
66
Ясар
3
Улудаг
99
Дженк
99
Дженк
3
Улудаг
77
Билазер
7
Юльван
7
Юльван
77
Билазер
70
Сержио
17
Давас
17
Давас
70
Сержио
14
Мехия
10
Кувас
10
Кувас
14
Мехия
Остались в запасе
Истанбулспор
Гиресунспор
59
Альп Арда
ВР
13
Огужан Бербер
ПЗ
34
Флорьян Лосаж
ЦП
16
Керем Шен
ЦП
11
Сидрит Гури
ЦФ
23
Онурджан Пири
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
75
Mert Kurt
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
13
Огужан Бербер
ПЗ
34
Флорьян Лосаж
ЦП
16
Керем Шен
ЦП
11
Сидрит Гури
ЦФ
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
75
Mert Kurt
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Истанбулспор - Гиресунспор
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
Стадион:
Нечми Кадиоглу
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2024.05.26 13:24
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