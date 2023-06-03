Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Умраниеспор - Гиресунспор
Умраниеспор - Гиресунспор: обзор матча 03 июня 2023
Умраниеспор
03.06.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 37 тур
0 : 1
Завершен
Гиресунспор
45'
Р. Байич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Умраниеспор - Гиресунспор
87'
Замена
M. Kurt
️️️️
Б. Сайнс
Желтая карточка
М. Эзер
86'
85'
Замена
Т. Юльван
️️️️
В. Савичевич
Замена
М. Йылмаз
️️️️
С. Гексу
83'
Желтая карточка
С. Гексу
77'
Замена
Ю. Мертоглу
️️️️
Т. Глумач
73'
66'
Замена
️️️️
Д. Джан Давас
66'
Замена
Р. Мехия
️️️️
Х. Кампусано
Желтая карточка
Т. Глумач
58'
Замена
О. Айик
️️️️
О. Гюрбулак
57'
45'
ГОЛ! 0:1!
Р. Байич
Пас отдал
Б. Сайнс
42'
Желтая карточка
К. Севен
Желтая карточка
И. Сакей
10'
Желтая карточка
О. Гюрбулак
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Умраниеспор
1
Берке Эзер
ВР
44
Томислав Глумач
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
90
Страхил Попов
ЦП
8
Серкан Гексу
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
42
Рамон Ариас
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
21
Хорман Кампусано
ОП
18
Вукан Савичевич
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
17
Доган Джан Давас
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Умраниеспор
99
Onur Yildirim
ВР
34
Анил Демир
ВР
70
Yusuf Saitoğlu
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
53
Dogukan Saral
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
11
Онур Айик
ЦФ
Гиресунспор
17
Erkan Anapa
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
14
Роберт Мехия
ОП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
75
Mert Kurt
ЦФ
4-4-2
1
Эзер
44
Глумач
4
Эзер
33
Леньяни
24
Епуряну
90
Попов
5
Сакей
20
Гюрбулак
8
Гексу
14
Найир
80
Кайоде
4-1-1-3-1
35
Каплан
77
Билазер
42
Ариас
2
Севен
99
Дженк
21
Кампусано
18
Савичевич
61
Саглам
17
Давас
17
Сайнс
11
Байич
8
Гексу
27
Йылмаз
27
Йылмаз
8
Гексу
44
Глумач
6
Мертоглу
6
Мертоглу
44
Глумач
20
Гюрбулак
11
Айик
11
Айик
20
Гюрбулак
18
Савичевич
7
Юльван
7
Юльван
18
Савичевич
21
Кампусано
14
Мехия
14
Мехия
21
Кампусано
17
Сайнс
75
75
17
Сайнс
Остались в запасе
Умраниеспор
Гиресунспор
99
Onur Yildirim
ВР
34
Анил Демир
ВР
70
Yusuf Saitoğlu
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
53
Dogukan Saral
ЦП
17
Erkan Anapa
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
99
Onur Yildirim
ВР
34
Анил Демир
ВР
70
Yusuf Saitoğlu
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
53
Dogukan Saral
ЦП
Остались в запасе
17
Erkan Anapa
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Умраниеспор - Гиресунспор
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
Стадион:
Умрание Беледиеси Шехир
Новости команд
Все
Умраниеспор
Гиресунспор
Заработанный Оздоевым пенальти принес «Карагюмрюку» ничью против «Гиресунспора»
2023.03.11 00:52
Суперлига. «Карагюмрюк» спас ничью в матче с «Гиресунспором», Оздоев провел всю игру и получил желтую
2022.09.10 22:14
Балотелли и Монтелла едва не подрались после матча с «Умраниеспором»
2022.08.28 17:29
4
Петржела: «Дзюба – худший в «Демирспоре»? Такое будет еще неоднократно»
2022.08.28 11:41
11
Дзюба – худший игрок «Демирспора» в победном матче с «Умраниеспором» (WhoScored)
2022.08.28 08:21
9
Балотелли и Монтелла едва не подрались после матча с «Умраниеспором»
2022.08.28 17:29
4
Петржела: «Дзюба – худший в «Демирспоре»? Такое будет еще неоднократно»
2022.08.28 11:41
11
Дзюба – худший игрок «Демирспора» в победном матче с «Умраниеспором» (WhoScored)
2022.08.28 08:21
9
Дзюба в матче с «Умраниеспором» ни разу не пробил по воротам
2022.08.28 00:18
8
Балотелли заменил Дзюбу в перерыве матча с «Умраниеспором», россиянин получил карточку
2022.08.27 22:58
3
Заработанный Оздоевым пенальти принес «Карагюмрюку» ничью против «Гиресунспора»
2023.03.11 00:52
Суперлига. «Карагюмрюк» спас ничью в матче с «Гиресунспором», Оздоев провел всю игру и получил желтую
2022.09.10 22:14
«Краснодар» не планирует снова отдавать Шапи в аренду
2022.05.28 12:25
4
Шапи вернется в «Краснодар» летом. «Гиресунспору» не дадут активировать опцию выкупа
2022.05.05 15:10
7
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+