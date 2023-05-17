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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Умраниеспор
Истанбул Башакшехир - Умраниеспор: обзор матча 17 мая 2023
Истанбул Башакшехир
17.05.2023, среда, 17:00
Турция. Суперлига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Умраниеспор
4'
Д. Алексич
60'
У. Найир (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Умраниеспор
Замена
Ф. Кени
️️️️
Л. Лима
80'
Замена
Ш. Ву
️️️️
С. Гюрлер
80'
Желтая карточка
Л. Лима
72'
Замена
Д. Тюрук
️️️️
Ж. Фигейредо
69'
Замена
Л. Билья
️️️️
Д. Алексич
69'
Желтая карточка
Б. Озкан
66'
60'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
У. Найир
46'
Замена
И. Сакей
️️️️
Э. Леньяни
46'
Замена
О. Кайоде
️️️️
К. Йилмаз
46'
Замена
Жералду
️️️️
А. Мрсич
Пенальти не реализован!
Д. Алексич
45'
+4
45'
+2
Желтая карточка
О. Эздемир
Замена
А. Туба
️️️️
Ш. Озбайраклы
13'
Красная карточка
М. Текдемир
7'
ГОЛ! 1:0!
Д. Алексич
Пас отдал
А. Янузай
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
44
Томислав Глумач
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
90
Страхил Попов
ЦП
39
Антонио Мрсич
ЦП
8
Серкан Гексу
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
70
Джесс Секидика
ПВ
11
Онур Айик
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
22
Айберк Кайгисиз
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
80
Беркай Айдогмус
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
Умраниеспор
1
Берке Эзер
ВР
34
Анил Демир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
70
Yusuf Saitoğlu
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
29
Жералду
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
3-2-2-1-1
16
Зенгезер
32
Ие
42
Саинер
6
Лима
9
Алексич
21
Текдемир
7
Гюрлер
19
Озкан
24
Янузай
25
Фигейредо
3-4-1-2
13
Эздемир
24
Епуряну
44
Глумач
33
Леньяни
39
Мрсич
8
Гексу
8
Йилмаз
90
Попов
70
Секидика
14
Найир
11
Айик
2
Озбайраклы
5
Туба
5
Туба
2
Озбайраклы
7
Гюрлер
2
Ву
2
Ву
7
Гюрлер
9
Алексич
6
Билья
6
Билья
9
Алексич
25
Фигейредо
9
Тюрук
9
Тюрук
25
Фигейредо
6
Лима
19
Кени
19
Кени
6
Лима
33
Леньяни
5
Сакей
5
Сакей
33
Леньяни
39
Мрсич
29
Жералду
29
Жералду
39
Мрсич
8
Йилмаз
80
Кайоде
80
Кайоде
8
Йилмаз
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Умраниеспор
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
22
Айберк Кайгисиз
ЦЗ
80
Беркай Айдогмус
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
1
Берке Эзер
ВР
34
Анил Демир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
70
Yusuf Saitoğlu
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
22
Айберк Кайгисиз
ЦЗ
80
Беркай Айдогмус
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
34
Анил Демир
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
70
Yusuf Saitoğlu
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Умраниеспор
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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