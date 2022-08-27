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    Балотелли заменил Дзюбу в перерыве матча с «Умраниеспором», россиянин получил карточку

    В эти минуты проходит матч четвертого тура чемпионата Турции между «Адана Демирспором» и «Умраниеспором».

    Российский форвард хозяев Артем Дзюба вышел в основе и на 44-й минуте получил желтую карточку. В перерыве россиянина заменил Марио Балотелли.

    • Дзюба присоединился к «Адана Демирспору» на прошлой неделе как свободный агент.
    • До этого Дзюба провел 7 сезонов в «Зените».
    • Дзюба забил за «Адана Демирспор» в дебютном матче против «Фенербахче».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      sokiromb 8 минут назад

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      Рейтинг: +15063

      Fusballer 12 минут назад

      Дзюба крут как всегда!

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