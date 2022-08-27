Балотелли заменил Дзюбу в перерыве матча с «Умраниеспором», россиянин получил карточку

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В эти минуты проходит матч четвертого тура чемпионата Турции между «Адана Демирспором» и «Умраниеспором».
Российский форвард хозяев Артем Дзюба вышел в основе и на 44-й минуте получил желтую карточку. В перерыве россиянина заменил Марио Балотелли.
- Дзюба присоединился к «Адана Демирспору» на прошлой неделе как свободный агент.
- До этого Дзюба провел 7 сезонов в «Зените».
- Дзюба забил за «Адана Демирспор» в дебютном матче против «Фенербахче».