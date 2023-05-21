Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Умраниеспор - Анкарагюджю
Умраниеспор - Анкарагюджю: обзор матча 21 мая 2023
Умраниеспор
21.05.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 35 тур
1 : 2
Завершен
Анкарагюджю
25'
У. Найир (П)
18'
К. Малку
71'
Милсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Умраниеспор - Анкарагюджю
85'
Замена
Г. Торе
️️️️
Милсон
84'
Замена
А. Канкая
️️️️
А. Джоканович
Замена
М. Йылмаз
️️️️
В. Джордже
80'
Желтая карточка
О. Гюрбулак
76'
72'
Замена
Педринью
️️️️
С. Кициу
71'
ГОЛ! 1:2!
Милсон
Пас отдал
А. Кызылдаг
Замена
Жералду
️️️️
И. Сакей
66'
62'
Замена
Г. Жахид
️️️️
Г. Беридзе
Замена
Ф. Шанлитюрк
️️️️
С. Гексу
57'
46'
Замена
Л. Диак
️️️️
Т. Антальялы
Замена
О. Гюрбулак
️️️️
Т. Глумач
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
У. Найир
25'
20'
Желтая карточка
А. Кызылдаг
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Малку
Пас отдал
Г. Беридзе
Желтая карточка
Т. Глумач
8'
7'
Желтая карточка
С. Кициу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Умраниеспор
1
Берке Эзер
ВР
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
44
Томислав Глумач
ЦЗ
90
Страхил Попов
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
8
Серкан Гексу
ЦП
70
Джесс Секидика
ПВ
14
Умут Найир
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
Анкарагюджю
23
Гекхан Аккан
ВР
18
Нихад Муякич
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
16
Андрей Джоканович
ОП
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Умраниеспор
99
Onur Yildirim
ВР
34
Анил Демир
ВР
70
Yusuf Saitoğlu
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
53
Dogukan Saral
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
29
Жералду
ЦФ
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
25
Ламин Диак
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
8
Педринью
АП
80
Sitki Ferdi Imdat
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
3-4-1-2
1
Эзер
4
Эзер
24
Епуряну
44
Глумач
90
Попов
5
Сакей
8
Гексу
11
Джордже
70
Секидика
11
Айик
14
Найир
3-4-2-1
23
Аккан
70
Кициу
4
Кызылдаг
23
Ганоушек
24
Малку
14
Антальялы
16
Джоканович
18
Муякич
7
Милсон
7
Беридзе
9
Соу
11
Джордже
27
Йылмаз
27
Йылмаз
11
Джордже
8
Гексу
80
Шанлитюрк
80
Шанлитюрк
8
Гексу
44
Глумач
20
Гюрбулак
20
Гюрбулак
44
Глумач
5
Сакей
29
Жералду
29
Жералду
5
Сакей
14
Антальялы
25
Диак
25
Диак
14
Антальялы
16
Джоканович
6
Канкая
6
Канкая
16
Джоканович
7
Милсон
30
Торе
30
Торе
7
Милсон
7
Беридзе
11
Жахид
11
Жахид
7
Беридзе
70
Кициу
8
Педринью
8
Педринью
70
Кициу
Остались в запасе
Умраниеспор
Анкарагюджю
99
Onur Yildirim
ВР
34
Анил Демир
ВР
70
Yusuf Saitoğlu
ЦЗ
53
Dogukan Saral
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
13
Бахадир Гюндердю
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
80
Sitki Ferdi Imdat
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
99
Onur Yildirim
ВР
34
Анил Демир
ВР
70
Yusuf Saitoğlu
ЦЗ
53
Dogukan Saral
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
80
Sitki Ferdi Imdat
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Умраниеспор - Анкарагюджю
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Умрание Беледиеси Шехир
Новости команд
Все
Умраниеспор
Анкарагюджю
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
3
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
1
Балотелли и Монтелла едва не подрались после матча с «Умраниеспором»
2022.08.28 17:29
4
Петржела: «Дзюба – худший в «Демирспоре»? Такое будет еще неоднократно»
2022.08.28 11:41
11
Дзюба – худший игрок «Демирспора» в победном матче с «Умраниеспором» (WhoScored)
2022.08.28 08:21
9
Дзюба в матче с «Умраниеспором» ни разу не пробил по воротам
2022.08.28 00:18
8
Балотелли заменил Дзюбу в перерыве матча с «Умраниеспором», россиянин получил карточку
2022.08.27 22:58
3
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
3
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+