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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Умраниеспор
Истанбулспор - Умраниеспор: обзор матча 07 июня 2023
Истанбулспор
07.06.2023, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 38 тур
4 : 0
Завершен
Умраниеспор
45'
Ж. Топалли
61'
Э. Рроца
90+4'
М. Сарикайя
90+7'
Э. Эзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Умраниеспор
ГОЛ! 4:0!
Э. Эзе
90'
+7
Желтая карточка
М. Сарикайя
90'
+5
ГОЛ! 3:0!
М. Сарикайя
90'
+4
Замена
М. Есиль
️️️️
Ж. Топалли
90'
+2
Замена
Э. Озтюрк
️️️️
Э. Рроца
90'
+2
Желтая карточка
О. Эргюн
90'
Желтая карточка
Э. Рроца
89'
Замена
М. Сарикайя
️️️️
Ф. Лосаж
73'
Замена
Э. Эзе
️️️️
Э. Каан Гюлтекин
73'
72'
Желтая карточка
Ф. Шанлитюрк
ГОЛ! 2:0!
Э. Рроца
Пас отдал
Ж. Топалли
61'
Замена
К. Шен
️️️️
Д. Эйнга-Локило
57'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Топалли
Пас отдал
Э. Рроца
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
4
Онур Эргюн
ОП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
23
Эдуарт Рроца
АП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Умраниеспор
1
Берке Эзер
ВР
70
Yusuf Saitoğlu
ЦЗ
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
90
Страхил Попов
ЦП
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
11
Онур Айик
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
88
Ади Мехремич
ЦЗ
7
Вальмир Велиу
ЛВ
12
Махамаду Ба
ОП
16
Керем Шен
ЦП
5
Эслем Озтюрк
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
11
Сидрит Гури
ЦФ
90
Эмека Эзе
ЦФ
Умраниеспор
34
Анил Демир
ВР
99
Onur Yildirim
ВР
53
Dogukan Saral
ЦП
4-1-1-2-2
1
Йенсен
66
Ясар
23
Эрдоган
15
Дели
21
Духани
4
Эргюн
34
Лосаж
23
Рроца
98
Эйнга-Локило
19
Гюлтекин
11
Топалли
4-2-1-2
1
Эзер
27
Йылмаз
4
Эзер
33
Леньяни
70
90
Попов
80
Шанлитюрк
6
Мертоглу
14
Найир
11
Айик
11
Топалли
21
Есиль
21
Есиль
11
Топалли
98
Эйнга-Локило
16
Шен
16
Шен
98
Эйнга-Локило
23
Рроца
5
Озтюрк
5
Озтюрк
23
Рроца
34
Лосаж
24
Сарикайя
24
Сарикайя
34
Лосаж
19
Гюлтекин
90
Эзе
90
Эзе
19
Гюлтекин
Остались в запасе
Истанбулспор
Умраниеспор
59
Альп Арда
ВР
88
Ади Мехремич
ЦЗ
12
Махамаду Ба
ОП
7
Вальмир Велиу
ЛВ
11
Сидрит Гури
ЦФ
34
Анил Демир
ВР
99
Onur Yildirim
ВР
53
Dogukan Saral
ЦП
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
88
Ади Мехремич
ЦЗ
12
Махамаду Ба
ОП
7
Вальмир Велиу
ЛВ
11
Сидрит Гури
ЦФ
Остались в запасе
34
Анил Демир
ВР
99
Onur Yildirim
ВР
53
Dogukan Saral
ЦП
Статистика матча Истанбулспор - Умраниеспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Информация о матче
Стадион:
Нечми Кадиоглу
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