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    Петржела: «Дзюба – худший в «Демирспоре»? Такое будет еще неоднократно»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал факт, что форвард «Адана Демирспора» Артем Дзюба оказался худшим в команде в матче четвертого тура Суперлиги против «Умраниеспора» (1:0).

    «Дзюба еще неоднократно будет признан худшим игроком матча в Турции. Он слишком медленный для такого сильного чемпионата. Все лето Артем отдыхал, поэтому сейчас он готов только на 45 минут.

    После первого матча журналисты начали его нахваливать, но я не спешил с оценкой его игры. Сейчас Дзюба идеален для того, чтобы выходить на замену, когда команда уступает в счете – тогда он может быть эффективен», – сказал чех.

    • Дзюба за 45 минут ни разу не пробил по воротам.
    • Россиянин на 44-й минуте получил желтую карточку.
    • Дзюба проиграл оба единоборства, в которых участвовал.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1341

      jek718875 1 час назад

      Главное,что турецкая лира на счёт капает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5270

      Беспонтий 1 час назад

      так вроде бы и не до смеху
      но судя по последним временам
      люблю послать...
      любого чеха

      2
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      Рейтинг: +5197

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Такое впечатление что никто этот матч не смотрел но все высказались. Дзюба отыграл один тайм (заменили после того как желтую получил). Если он не забил то должен стабильно забивать 2 гола за матч. А что правда в мире есть такие нападающие?

      0
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      Рейтинг: +1921

      Bozigit 2 часа назад

      с командой нужно находить общий язык. Тогда все получится

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2759

      Ziklop 2 часа назад

      когда Дзюба был готов играть 90 минут ? четыре года назад !

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      Рейтинг: +16888

      Cleaner 2 часа назад

      Ядовитый чех опять свое мнение ненужное высказал...(

      1
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      Рейтинг: +265

      ScarlettOgusania 2 часа назад

      Турки купили себе на жопу геморроя - Дзюба приехал на отдых, море, пальмы, пляж, хороший отель - что ещё нужно для пенса рукаку

      2
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      Рейтинг: +1921

      Bozigit 2 часа назад

      Не думаю. Два три щелбана от Руководителя получит, сразу заиграет)

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      Рейтинг: +2458

      Ruryu > Bozigit 2 часа назад

      И это,перед каждой игрой,надо делать. Но,грозит сотрясением черепной коробки...

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      Рейтинг: +2759

      Ziklop > Ruryu 2 часа назад

      хуже не будет, сотрясать нечего. даже умнее может стать.

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