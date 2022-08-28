Петржела: «Дзюба – худший в «Демирспоре»? Такое будет еще неоднократно»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал факт, что форвард «Адана Демирспора» Артем Дзюба оказался худшим в команде в матче четвертого тура Суперлиги против «Умраниеспора» (1:0).

«Дзюба еще неоднократно будет признан худшим игроком матча в Турции. Он слишком медленный для такого сильного чемпионата. Все лето Артем отдыхал, поэтому сейчас он готов только на 45 минут.

После первого матча журналисты начали его нахваливать, но я не спешил с оценкой его игры. Сейчас Дзюба идеален для того, чтобы выходить на замену, когда команда уступает в счете – тогда он может быть эффективен», – сказал чех.