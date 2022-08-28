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  • Петржела: «Дзюба – худший в «Демирспоре»? Такое будет еще неоднократно»

Петржела: «Дзюба – худший в «Демирспоре»? Такое будет еще неоднократно»

28 августа 2022, 11:41
11

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал факт, что форвард «Адана Демирспора» Артем Дзюба оказался худшим в команде в матче четвертого тура Суперлиги против «Умраниеспора» (1:0).

«Дзюба еще неоднократно будет признан худшим игроком матча в Турции. Он слишком медленный для такого сильного чемпионата. Все лето Артем отдыхал, поэтому сейчас он готов только на 45 минут.

После первого матча журналисты начали его нахваливать, но я не спешил с оценкой его игры. Сейчас Дзюба идеален для того, чтобы выходить на замену, когда команда уступает в счете – тогда он может быть эффективен», – сказал чех.

  • Дзюба за 45 минут ни разу не пробил по воротам.
  • Россиянин на 44-й минуте получил желтую карточку.
  • Дзюба проиграл оба единоборства, в которых участвовал.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Адана Демирспор Умраниеспор Дзюба Артем Петржела Властимил
Комментарии (11)
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Bozigit
1661676506
Не думаю. Два три щелбана от Руководителя получит, сразу заиграет)
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ScarlettOgusania
1661676589
Турки купили себе на жопу геморроя - Дзюба приехал на отдых, море, пальмы, пляж, хороший отель - что ещё нужно для пенса рукаку
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Ziklop
1661677948
когда Дзюба был готов играть 90 минут ? четыре года назад !
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Bozigit
1661677998
с командой нужно находить общий язык. Тогда все получится
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Красногорск_Фан
1661678834
Такое впечатление что никто этот матч не смотрел но все высказались. Дзюба отыграл один тайм (заменили после того как желтую получил). Если он не забил то должен стабильно забивать 2 гола за матч. А что правда в мире есть такие нападающие?
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Беспонтий
1661678968
так вроде бы и не до смеху но судя по последним временам люблю послать... любого чеха
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jek718875
1661680232
Главное,что турецкая лира на счёт капает
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