Шапи вернется в «Краснодар» летом. «Гиресунспору» не дадут активировать опцию выкупа

Полузащитник «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов, арендованный у «Краснодара», вернется в российский клуб по окончании сезона.

По информации «РБ-Спорт», «Краснодар» не позволит турецкому клубу активировать опцию выкупа и вернет Шапи. Сам футболист готов вернуться в родной клуб.

Шапи забил 3 гола в 31 матче за «Гиресунспор» в этом сезоне.

«Краснодар» идет на 5-м месте в РПЛ.

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