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Шапи вернется в «Краснодар» летом. «Гиресунспору» не дадут активировать опцию выкупа

Полузащитник «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов, арендованный у «Краснодара», вернется в российский клуб по окончании сезона.

По информации «РБ-Спорт», «Краснодар» не позволит турецкому клубу активировать опцию выкупа и вернет Шапи. Сам футболист готов вернуться в родной клуб.

  • Шапи забил 3 гола в 31 матче за «Гиресунспор» в этом сезоне.
  • «Краснодар» идет на 5-м месте в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +692

    99-й 56 минут назад

    "...Корову свою не продам никому — Такая скотина нужна самому!"

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    Рейтинг: +63330

    portero 1 час назад

    когда ушли все иносранцы, надо своих собирать из аренд....
    Хотя Шапи игрок замены, не тянет он в старте....

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    Рейтинг: +2697

    FRZZ > portero 37 минут назад

    Раньше он был игроком замены, теперь когда ушли все иностранцы, то будет игроком основы.

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    Рейтинг: +1049

    Cubinec1989 > FRZZ 32 минуты назад

    Не факт, сейчас молодежь из Краснодара 2 и академии голодна до побед, за место в составе придется биться

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    Рейтинг: +7182

    vladik12 1 час назад

    Может, Шапи все устраивает в Туркмении и он не хочет в Красно.

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