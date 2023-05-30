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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Трабзонспор
Гиресунспор - Трабзонспор: обзор матча 30 мая 2023
Гиресунспор
30.05.2023, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 36 тур
2 : 4
Завершен
Трабзонспор
74'
Ф. Джан Дженк
80'
Р. Байич
30'
У. Бозок
34'
Э. Барди
59'
У. Бозок
72'
Т. Бакасетас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиресунспор - Трабзонспор
90'
+6
Замена
Л. Маркович
️️️️
Э. Вишча
90'
+6
Замена
Т. Альтикардес
️️️️
Э. Эльмали
Желтая карточка
В. Савичевич
90'
83'
Замена
М. Гамшик
️️️️
Э. Барди
Замена
Д. Джан Давас
️️️️
Г. Саглам
81'
ГОЛ! 2:4!
Р. Байич
Пас отдал
Ф. Джан Дженк
80'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Джан Дженк
Пас отдал
Б. Кувас
74'
72'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Т. Бакасетас
Замена
Ф. Джан Дженк
️️️️
А. Улудаг
68'
Замена
️️️️
Х. Кампусано
68'
59'
ГОЛ! 0:3!
У. Бозок
Пас отдал
Э. Эльмали
48'
Желтая карточка
Х. Тюркмен
Замена
Б. Кувас
️️️️
Сержио
46'
Замена
В. Савичевич
️️️️
Р. Мехия
46'
39'
Желтая карточка
Т. Бакасетас
34'
ГОЛ! 0:2!
Э. Барди
Пас отдал
У. Бозок
30'
ГОЛ! 0:1!
У. Бозок
Пас отдал
Э. Вишча
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
42
Рамон Ариас
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
70
Сержио
ЛВ
21
Хорман Кампусано
ОП
14
Роберт Мехия
ОП
61
Геркем Саглам
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
6
Манолис Сиопис
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Энис Барди
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
17
Erkan Anapa
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
88
Шахин Дик
ЛЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
18
Вукан Савичевич
ЦП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
17
Доган Джан Давас
АП
10
Брэндли Кувас
ЦФ
75
Mert Kurt
ЦФ
Трабзонспор
96
Хакан Айдын
ВР
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
88
Эмирхан Заман
ЦЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
4-2-3-1
35
Каплан
42
Ариас
2
Севен
3
Улудаг
77
Билазер
21
Кампусано
14
Мехия
70
Сержио
61
Саглам
17
Сайнс
11
Байич
4-1-3-2
1
Чакир
17
Стригер Ларсен
4
Тюркмен
5
Бартра
17
Эльмали
6
Сиопис
10
Вишча
10
Барди
7
Трезеге
17
Бозок
9
Бакасетас
3
Улудаг
99
Дженк
99
Дженк
3
Улудаг
14
Мехия
18
Савичевич
18
Савичевич
14
Мехия
61
Саглам
17
Давас
17
Давас
61
Саглам
70
Сержио
10
Кувас
10
Кувас
70
Сержио
17
Эльмали
4
Альтикардес
4
Альтикардес
17
Эльмали
10
Барди
17
Гамшик
17
Гамшик
10
Барди
10
Вишча
8
Маркович
8
Маркович
10
Вишча
Остались в запасе
Гиресунспор
Трабзонспор
23
Онурджан Пири
ВР
17
Erkan Anapa
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
75
Mert Kurt
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
96
Хакан Айдын
ВР
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
88
Эмирхан Заман
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
17
Erkan Anapa
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
75
Mert Kurt
ЦФ
Остались в запасе
96
Хакан Айдын
ВР
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
88
Эмирхан Заман
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Гиресунспор - Трабзонспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
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