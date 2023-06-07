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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Антальяспор
Гиресунспор - Антальяспор: обзор матча 07 июня 2023
Гиресунспор
07.06.2023, среда, 20:00
Турция. Суперлига, 38 тур
2 : 0
Завершен
Антальяспор
17'
Р. Байич (П)
60'
Б. Сайнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиресунспор - Антальяспор
76'
Замена
М. Эрдильман
️️️️
У. Гаша
Замена
M. Kurt
️️️️
Д. Джан Давас
74'
Замена
️️️️
Г. Саглам
74'
67'
Замена
У. Акыйол
️️️️
Фернандо
67'
Замена
А. Ндао
️️️️
А. Гершалиу
Замена
А. Улудаг
️️️️
Р. Байич
65'
Вторая желтая
Б. Сайнс
61'
ГОЛ! 2:0!
Б. Сайнс
Пас отдал
Д. Джан Давас
60'
Желтая карточка
Б. Сайнс
52'
Замена
Р. Мехия
️️️️
В. Савичевич
48'
46'
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
Ш. Накадзима
35'
Желтая карточка
У. Гаша
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Байич
17'
Желтая карточка
Х. Кампусано
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
42
Рамон Ариас
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
21
Хорман Кампусано
ОП
18
Вукан Савичевич
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
17
Доган Джан Давас
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
20
Фернандо
ОП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
17
Erkan Anapa
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
27
Gokdeniz Karadeniz
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
14
Роберт Мехия
ОП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
75
Mert Kurt
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
16
Фреди
АП
18
Алассан Ндао
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
4-1-1-3-1
35
Каплан
99
Дженк
42
Ариас
2
Севен
77
Билазер
21
Кампусано
18
Савичевич
17
Сайнс
17
Давас
61
Саглам
11
Байич
4-1-1-1-3
23
Лейте
7
Балчи
4
Гершалиу
42
Узунхан
77
Вурал
20
Фернандо
6
Ракип
27
Гаша
8
Ларссон
10
Накадзима
11
Райт
11
Байич
3
Улудаг
3
Улудаг
11
Байич
18
Савичевич
14
Мехия
14
Мехия
18
Савичевич
17
Давас
75
75
17
Давас
20
Фернандо
19
Акыйол
19
Акыйол
20
Фернандо
27
Гаша
30
Эрдильман
30
Эрдильман
27
Гаша
4
Гершалиу
18
Ндао
18
Ндао
4
Гершалиу
10
Накадзима
91
Йылдырым
91
Йылдырым
10
Накадзима
Остались в запасе
Гиресунспор
Антальяспор
23
Онурджан Пири
ВР
17
Erkan Anapa
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
27
Gokdeniz Karadeniz
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
Главный тренер
Хакан Келеш
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
16
Фреди
АП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
17
Erkan Anapa
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
27
Gokdeniz Karadeniz
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
16
Фреди
АП
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Гиресунспор - Антальяспор
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
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