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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Фенербахче
Гиресунспор - Фенербахче: обзор матча 07 мая 2023
Гиресунспор
07.05.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Фенербахче
68'
Р. Байич
20'
М. Батшуайи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиресунспор - Фенербахче
90'
+8
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
Желтая карточка
Ф. Джан Дженк
90'
+6
Замена
Д. Джан Давас
️️️️
Б. Сайнс
90'
+1
Замена
Ф. Джан Дженк
️️️️
Сержио
90'
Желтая карточка
А. Улудаг
87'
Замена
️️️️
Р. Байич
79'
75'
Замена
Ж. Педро
️️️️
М. Батшуайи
75'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Л. Перес
Желтая карточка
Р. Ариас
70'
ГОЛ! 1:1!
Р. Байич
Пас отдал
Сержио
68'
Замена
Б. Кувас
️️️️
Р. Мехия
64'
60'
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
Э. Валенсия
60'
Замена
М. Зайц
️️️️
М. Хакан Яндас
60'
Замена
М. Креспо
️️️️
И. Юкшек
45'
+1
Желтая карточка
И. Юкшек
Желтая карточка
К. Севен
26'
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Батшуайи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
42
Рамон Ариас
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
21
Хорман Кампусано
ОП
14
Роберт Мехия
ОП
61
Геркем Саглам
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
17
Доган Джан Давас
АП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
10
Брэндли Кувас
ЦФ
75
Mert Kurt
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
8
Миха Зайц
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
4-2-3-1
35
Каплан
42
Ариас
2
Севен
3
Улудаг
77
Билазер
21
Кампусано
14
Мехия
17
Сайнс
61
Саглам
70
Сержио
11
Байич
3-3-2-2
70
Эгрибаят
4
Акайдын
41
Салаи
14
Перес
8
Яндас
5
Юкшек
24
Кадиоглу
15
Гюлер
9
Росси
44
Батшуайи
13
Валенсия
70
Сержио
99
Дженк
99
Дженк
70
Сержио
17
Сайнс
17
Давас
17
Давас
17
Сайнс
14
Мехия
10
Кувас
10
Кувас
14
Мехия
13
Валенсия
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
13
Валенсия
8
Яндас
8
Зайц
8
Зайц
8
Яндас
5
Юкшек
19
Креспо
19
Креспо
5
Юкшек
14
Перес
7
Кинг
7
Кинг
14
Перес
44
Батшуайи
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
44
Батшуайи
Остались в запасе
Гиресунспор
Фенербахче
23
Онурджан Пири
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
75
Mert Kurt
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
7
Эмре Мор
ПВ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
75
Mert Kurt
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
7
Эмре Мор
ПВ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Гиресунспор - Фенербахче
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
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