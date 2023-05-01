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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Атлетик
Мальорка - Атлетик: обзор матча 01 мая 2023
Мальорка
01.05.2023, понедельник, 20:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
58'
Л. Кан Ин
90+7'
И. Уильямс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Атлетик
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Уильямс
Желтая карточка
И. Руис де Галаррета
90'
+6
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Кан Ин
85'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
В. Мурики
85'
75'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
М. Весга
75'
Замена
А. Арес
️️️️
А. Беренгер
Замена
И. Баба
️️️️
М. Морланес
73'
Замена
Д. Родригес
️️️️
А. Ндиайе
73'
Замена
Д. Хаджикадунич
️️️️
А. Раильо
67'
66'
Замена
О. Саррага
️️️️
А. Эррера
66'
Замена
О. де Маркос
️️️️
Е. Альварес
63'
Желтая карточка
Н. Уильямс
ГОЛ! 1:0!
Л. Кан Ин
Пас отдал
В. Мурики
58'
46'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Г. Гурусета
40'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
Желтая карточка
П. Маффео
29'
Желтая карточка
В. Мурики
17'
Желтая карточка
А. Раильо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Абдон
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Аду Арес
ПВ
3-2-2-2-1
1
Райкович
3
Копете
21
Раильо
24
Вальент
24
Коста
24
Маффео
8
Морланес
16
Руис де Галаррета
21
Ндиайе
7
Кан Ин
19
Мурики
4-1-1-1-3
13
Агирресабала
3
Вивиан
4
Паредес
5
Альварес
17
Бершиче
6
Весга
21
Эррера
7
Беренгер
11
Гурусета
14
Гарсия
9
Уильямс
21
Раильо
6
Хаджикадунич
6
Хаджикадунич
21
Раильо
7
Кан Ин
6
Санчес
6
Санчес
7
Кан Ин
8
Морланес
14
Баба
14
Баба
8
Морланес
21
Ндиайе
14
Родригес
14
Родригес
21
Ндиайе
19
Мурики
9
Кадевере
9
Кадевере
19
Мурики
5
Альварес
18
де Маркос
18
де Маркос
5
Альварес
6
Весга
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
6
Весга
21
Эррера
6
Саррага
6
Саррага
21
Эррера
11
Гурусета
10
Уильямс
10
Уильямс
11
Гурусета
7
Беренгер
7
Арес
7
Арес
7
Беренгер
Остались в запасе
Мальорка
Атлетик
13
Лео Роман
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
9
Абдон
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
9
Абдон
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Мальорка - Атлетик
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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