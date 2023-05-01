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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Мидлсбро
Ротерхэм - Мидлсбро: обзор матча 01 мая 2023
Ротерхэм
01.05.2023, понедельник, 15:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 0
Завершен
Мидлсбро
48'
Х. Одоффин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Мидлсбро
81'
Замена
М. Крукс
️️️️
Р. МакГри
Желтая карточка
К. Брэмолл
79'
Замена
Д. Келли
️️️️
О. Рэтбоун
71'
Замена
Л. Ельде
️️️️
Х. Одоффин
71'
Желтая карточка
Х. Одоффин
69'
60'
Замена
А. Моуатт
️️️️
Х. Хакни
ГОЛ! 1:0!
Х. Одоффин
Пас отдал
О. Рэтбоун
48'
46'
Замена
Т. Смит
️️️️
К. Арчер
45'
+5
Красная карточка
А. Дейкстел
Замена
Б. Уайлс
️️️️
Ш. Фергюсон
40'
Желтая карточка
Д. Линдси
29'
Замена
Т. Фосу
️️️️
Ч. Огбене
19'
17'
Желтая карточка
Х. Хакни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
2
Хаким Одоффин
ОП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Ротерхэм
26
Робби Хемфри
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
26
Бен Уайлс
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
10
Sonny Finch
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Йоханссон
15
Брэмолл
25
Хамфрис
6
Вуд
45
Хардинг
2
Одоффин
20
Рэтбоун
29
Линдси
3
Фергюсон
27
Огбене
9
Хагилл
2-5-1-2
1
Стеффен
2
Дейкстел
16
Бола
16
Хаусон
4
Барласер
8
МакГри
30
Хакни
26
Ленихэн
25
Джонс
9
Арчер
29
Акпом
2
Одоффин
5
Ельде
5
Ельде
2
Одоффин
3
Фергюсон
26
Уайлс
26
Уайлс
3
Фергюсон
27
Огбене
24
Фосу
24
Фосу
27
Огбене
20
Рэтбоун
9
Келли
9
Келли
20
Рэтбоун
9
Арчер
2
Смит
2
Смит
9
Арчер
8
МакГри
25
Крукс
25
Крукс
8
МакГри
30
Хакни
20
Моуатт
20
Моуатт
30
Хакни
Остались в запасе
Ротерхэм
Мидлсбро
26
Робби Хемфри
ВР
30
Петер Киосо
ПЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
1
Лайам Робертс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
9
Родриго Муньис
ЦФ
10
Sonny Finch
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
26
Робби Хемфри
ВР
30
Петер Киосо
ПЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
9
Родриго Муньис
ЦФ
10
Sonny Finch
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Ротерхэм - Мидлсбро
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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