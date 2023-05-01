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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Эвертон
Лестер - Эвертон: обзор матча 01 мая 2023
Лестер
01.05.2023, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 2
Завершен
Эвертон
22'
Д. Сеюнджу
33'
Д. Варди
15'
Д. Калверт-Льюин (П)
54'
А. Ивоби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Эвертон
Желтая карточка
В. Кристиансен
90'
+2
Желтая карточка
Д. Мэддисон
89'
Замена
В. Кристиансен
️️️️
Л. Томас
88'
Замена
Д. Прат
️️️️
Х. Барнс
88'
Замена
П. Дака
️️️️
О. Ндиди
61'
56'
Желтая карточка
И. Гуйе
54'
ГОЛ! 2:2!
А. Ивоби
Желтая карточка
Л. Томас
53'
Пенальти не реализован!
Д. Мэддисон
45'
+9
45'
+5
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Ш. Коулмен
Желтая карточка
Б. Сумаре
44'
ГОЛ! 2:1!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Мэддисон
33'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сеюнджу
Пас отдал
В. Фас
22'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Калверт-Льюин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
34
Бубакари Сумаре
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Тете
ПВ
27
Патсон Дака
ЦФ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Иверсен
33
Томас
4
Фас
2
Сеюнджу
21
Кастань
34
Сумаре
11
Барнс
4
Ндиди
18
Тилеманс
10
Мэддисон
9
Варди
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Кин
6
Тарковски
16
Миколенко
37
Гарнер
5
Гуйе
6
Дукуре
11
Макнил
17
Ивоби
9
Калверт-Льюин
33
Томас
34
Кристиансен
34
Кристиансен
33
Томас
11
Барнс
26
Прат
26
Прат
11
Барнс
4
Ндиди
27
Дака
27
Дака
4
Ндиди
23
Коулмен
2
Паттерсон
2
Паттерсон
23
Коулмен
Остались в запасе
Лестер
Эвертон
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Тете
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
31
Асмир Бегович
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Демарай Грей
ЛВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Тете
ПВ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Демарай Грей
ЛВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Лестер - Эвертон
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
10 лет независимости РК
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