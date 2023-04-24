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    Расписание матчей 24-04-2023

    март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 4 тур
    24 апреля, понедельник
    00:00
    Тверь
    Электрон
    Не начался
    Бразилия. Серия А 2023, 2 тур
    24 апреля, понедельник
    01:00
    Гойас
    Коринтианс
    Не начался
    Украина. Премьер-лига (2022/2023), 22 тур
    24 апреля, понедельник
    13:00
    Днепр-1
    Рух
    Не начался
    24 апреля, понедельник
    15:00
    Александрия
    Ингулец
    Не начался
    Турция. Суперлига (2022/2023), 31 тур
    24 апреля, понедельник
    17:00
    Гиресунспор
    Истанбул Башакшехир
    Не начался
    24 апреля, понедельник
    20:00
    Антальяспор
    Сивасспор
    Не начался
    24 апреля, понедельник
    20:00
    Фенербахче
    Истанбулспор
    Не начался
    Россия. Премьер-лига (2022/2023), 24 тур
    24 апреля, понедельник
    19:00
    Спартак
    Краснодар
    Не начался
    П1
    1.75
    Х
    4.1
    П2
    4.3
    Смотреть трансляцию
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    Дания. Суперлига (2022/2023), 4 тур, группа B
    24 апреля, понедельник
    20:00
    Оденсе
    Люнгбю
    Не начался
    Италия. Серия А (2022/2023), 31 тур
    24 апреля, понедельник
    21:45
    Аталанта
    Рома
    Не начался
    П1
    2.25
    Х
    3.4
    П2
    3.25
    Смотреть трансляцию
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    Англия. Чемпионшип (2022/2023), 44 тур
    24 апреля, понедельник
    22:00
    Лутон Таун
    Мидлсбро
    Не начался
    Португалия. Примейра (2022/2023), 29 тур
    24 апреля, понедельник
    22:15
    Витория Гимараеш
    Спортинг
    Не начался
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