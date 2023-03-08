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    Расписание матчей 08-03-2023

    февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Греция. Суперлига (2022/2023), 21 тур
    8 марта, среда
    18:30
    Атромитос
    0:1
    АЕК
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2022/2023), 17 тур
    8 марта, среда
    22:45
    Ливингстон
    1:1
    Данди Юнайтед
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2022/2023), 27 тур
    8 марта, среда
    22:45
    Селтик
    3:1
    Хартс
    Матч завершен
    8 марта, среда
    22:45
    Хиберниан
    1:4
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2022/2023), 1/8 финала, ответный матч
    8 марта, среда
    23:00
    Тоттенхэм
    0:0
    Милан
    Матч завершен
    8 марта, среда
    23:00
    Бавария
    2:0
    ПСЖ
    Матч завершен
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