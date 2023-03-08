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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Рейнджерс
Хиберниан - Рейнджерс: обзор матча 08 марта 2023
Хиберниан
08.03.2023, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 4
Завершен
Рейнджерс
8'
К. Голдсон (АГ)
12'
Д. Тавернье (П)
34'
А. Чолак
52'
Ф. Сакала
58'
А. Чолак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Рейнджерс
Замена
Г. МакКирди
️️️️
Э. Хендерсон
84'
78'
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
Т. Кантвелл
78'
Замена
А. Морелос
️️️️
А. Чолак
78'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Н. Раскин
77'
Замена
С. Райт
️️️️
Р. Кент
77'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Ф. Сакала
Желтая карточка
П. Хэнлон
75'
Замена
М. Чабрая
️️️️
Л. Стивенсон
70'
Желтая карточка
Л. Стивенсон
60'
Замена
К. Нисбет
️️️️
М. Хопп
59'
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
Э. Йуан
59'
58'
ГОЛ! 1:4!
А. Чолак
Пас отдал
Ф. Сакала
52'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Сакала
Пас отдал
Р. Джек
34'
ГОЛ! 1:2!
А. Чолак
Пас отдал
Ф. Сакала
12'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Тавернье
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Голдсон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
8
Джеймс Джегго
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
28
Крис Кадден
ПП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
8
Райан Джек
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Хиберниан
13
Murray Johnson
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Маршалл
16
Стивенсон
4
Хэнлон
4
Иган-Райли
2
Фиш
32
Кэмпбелл
8
Джегго
28
Кадден
20
Хендерсон
27
Йуан
9
Хопп
4-2-2-2
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Голдсон
6
Дэвис
3
Баришич
8
Джек
43
Раскин
77
Кент
10
Кантвелл
14
Чолак
10
Сакала
16
Стивенсон
5
Чабрая
5
Чабрая
16
Стивенсон
20
Хендерсон
13
МакКирди
13
МакКирди
20
Хендерсон
27
Йуан
9
Кухаревич
9
Кухаревич
27
Йуан
9
Хопп
15
Нисбет
15
Нисбет
9
Хопп
10
Кантвелл
6
Ландстрем
6
Ландстрем
10
Кантвелл
43
Раскин
37
Эрфилд
37
Эрфилд
43
Раскин
10
Сакала
10
Хаджи
10
Хаджи
10
Сакала
77
Кент
11
Райт
11
Райт
77
Кент
14
Чолак
9
Морелос
9
Морелос
14
Чолак
Остались в запасе
Хиберниан
Рейнджерс
13
Murray Johnson
ВР
12
Льюис Миллер
ЦЗ
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
Главный тренер
Ли Джонсон
33
Джон МакЛафлин
ВР
21
Адам Дивайн
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
Главный тренер
Майкл Бил
Остались в запасе
13
Murray Johnson
ВР
12
Льюис Миллер
ЦЗ
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
21
Адам Дивайн
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Майкл Бил
Статистика матча Хиберниан - Рейнджерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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