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«Шкендия» — «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

12 августа 2026 11:15
Шкендия - Хиберниан
13 авг. 2026, четверг 21:00 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
2.45
Победа «Шкендии»
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Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Шкендией» и «Хибернианом» пройдет 13 августа в Скопье на стадионе «Филипп II». Хозяева из Северной Македонии подходят к игре после минимального поражения в первом матче (1-2) и нуждаются в победе, чтобы пройти дальше, при этом их домашняя форма внушает уважение – три победы подряд на своем поле. Гости из Шотландии, напротив, имеют комфортное преимущество после домашней победы и забивают в четырех последних матчах. Кто же сумеет пробиться в следующий раунд – македонский клуб, опирающийся на поддержку трибун, или шотландский коллектив, который умеет добиваться результата на выезде?

Кто победит в матче

В пользу «Шкендии» говорит их впечатляющая домашняя forma и атакующая мощь. Македонский клуб выиграл три последних матча на своем поле, а в среднем за последние pięć игр забивает 2,00 гола за матч, а также забивает в восьми последних встречах. В первом матче «Шкендия» уступила на выезде (1-2), но сумела забить гол, что дает им шанс пройти дальше при победе с минимальным счетом. Оборона хозяев выглядит достаточно надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола. В чемпионате Северной Македонии команда также уверенно выступает: победы над «Вардаром» (2-0) и «Скопье» (3-0) подтверждают их боевой настрой. Домашняя поддержка на «Филипп II» может стать решающим фактором, так как «Шкендия» традиционно сильна при своих болельщиках.

«Хиберниан» подходит к ответной игре с серьезным преимуществом. Шотландский клуб забивает в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,80 раза за матч. В первом матче «Хиберниан» уверенно переиграл соперника на своем поле (2-1), создав достаточно моментов для более крупного счета. Однако защита гостей действует ненадежно – они пропускают в 15 последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола. В чемпионате Шотландии «Хиберниан» показывает нестабильные результаты: победа над «Рейнджерс» (2-1) и поражение от «Мазеруэлла» (1-2) демонстрируют их непредсказуемость. Для выхода в следующий раунд гостям достаточно ничьей, что позволяет им играть вторым номером и полагаться на контратаки.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Шкендия» сильна дома и будет давить с первых минут, пытаясь отыграть дефицит. «Хиберниан» опасен в атаке, но его защита уязвима, что дает хозяевам надежду на успех. Учитывая, что «Шкендии» достаточно победы с любым счетом для прохода (за счет гостевого гола), македонский клуб выглядит фаворитом в этом матче, хотя шотландцы способны создать проблемы благодаря своей атакующей мощи.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Хиберниан» одержал победу на своем поле со счетом 2-1, что дает шотландскому клубу психологическое преимущество. Однако «Шкендия» забила гостевой гол, что делает ее положение не безнадежным. Текущая форма «Шкендии» впечатляет: команда забивает в восьми последних матчах и сильна дома (три победы подряд). «Хиберниан» забивает в четырех последних матчах, но его защита пропускает в 15 встречах подряд. Учитывая, что хозяевам достаточно победы с любым счетом, этот матч обещает быть открытым и результативным.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
1
Забитых мячей
2
0.5
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шкендия
23
Боян Димоски
ЛЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
26
Anes Meliqi
ЦЗ
2
Александр Трумчи
ПЗ
11
Альмир Криезиу
ЛВ
8
Рафа
ЦП
17
Арбин Зейнулаи
ЦП
9
Фахд Ндзенге
ЦФ
30
Ferat Ramani
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
29
Фабрис Тамба
ЦФ
Хиберниан
1
Raphael Sallinger
ВР
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
6
Джейсон Керр
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
3
Адам Мейор
ЛВ
14
Мигел Чайва
ОП
21
Джордан Обита
ЦП
23
Каллум Райт
ЦП
7
Оуэн Элдинг
ЦП
8
Джош Маллиган
ПВ
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Шкендия
40
Rinor Ceka
ВР
25
Astrit Amzai
ВР
18
Nazif Ceka
ЦЗ
19
Vane Krstevski
ЦП
20
Lirian Djeladini
ЦП
21
A. Isa
ЦП
33
Anes Abdurahmani
ЦП
10
Endrit Krasniqi
ЦФ
7
Бесарт Ибраими
ЦФ
16
M. Murati
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
Хиберниан
35
Freddie Owens
ВР
13
Джордан Смит
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
47
Azeem Abdullah
ЦП
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
10
Мартин Бойл
ПВ
22
Ante Šuto
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
4-2-1-4
23
Димоски
55
Манев
26
2
Трумчи
8
Рафа
17
Зейнулаи
11
Криезиу
9
Ндзенге
29
Тамба
5
30
3-1-3-2-1
1
25
Пасслак
6
Керр
16
О'Хора
14
Чайва
21
Обита
23
Райт
7
Элдинг
8
Маллиган
3
Мейор
9
Лоу
17
Зейнулаи
10
10
17
Зейнулаи
26
7
Ибраими
7
Ибраими
26
25
Пасслак
27
27
25
Пасслак
3
Мейор
32
Кэмпбелл
32
Кэмпбелл
3
Мейор
8
Маллиган
11
Ньюэлл
11
Ньюэлл
8
Маллиган
7
Элдинг
10
Бойл
10
Бойл
7
Элдинг
Остались в запасе
Шкендия
Хиберниан
40
Rinor Ceka
ВР
25
Astrit Amzai
ВР
18
Nazif Ceka
ЦЗ
19
Vane Krstevski
ЦП
20
Lirian Djeladini
ЦП
21
A. Isa
ЦП
33
Anes Abdurahmani
ЦП
16
M. Murati
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
35
Freddie Owens
ВР
13
Джордан Смит
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
47
Azeem Abdullah
ЦП
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
22
Ante Šuto
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
40
Rinor Ceka
ВР
25
Astrit Amzai
ВР
18
Nazif Ceka
ЦЗ
19
Vane Krstevski
ЦП
20
Lirian Djeladini
ЦП
21
A. Isa
ЦП
33
Anes Abdurahmani
ЦП
16
M. Murati
ЦФ
77
Florent Ramadani
ЦФ
Остались в запасе
35
Freddie Owens
ВР
13
Джордан Смит
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
47
Azeem Abdullah
ЦП
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
22
Ante Šuto
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Шкендии». Хозяева забивают в восьми последних матчах, сильны на домашнем стадионе (три победы подряд) и имеют преимущество за счет гостевого гола после первого матча (1-2). Гости, несмотря на атакующий потенциал (1,80 гола за игру), имеют серьезные проблемы в обороне (пропускают в 15 матчах подряд). Ожидаем, что македонский клуб использует домашнюю поддержку и добьется победы, которая позволит им пройти в следующий раунд. Ставка: победа «Шкендии» с коэффициентом 2,45.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Шкендией» и «Хибернианом» состоится 13 августа 2026 года в Скопье на стадионе «Филипп II» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Шкендия» – «Хиберниан»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

2.45
Победа «Шкендии»
Сделать ставку
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Автор: Орлов Максим
Лига конференций Хиберниан Шкендия
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