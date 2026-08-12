Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Шкендией» и «Хибернианом» пройдет 13 августа в Скопье на стадионе «Филипп II». Хозяева из Северной Македонии подходят к игре после минимального поражения в первом матче (1-2) и нуждаются в победе, чтобы пройти дальше, при этом их домашняя форма внушает уважение – три победы подряд на своем поле. Гости из Шотландии, напротив, имеют комфортное преимущество после домашней победы и забивают в четырех последних матчах. Кто же сумеет пробиться в следующий раунд – македонский клуб, опирающийся на поддержку трибун, или шотландский коллектив, который умеет добиваться результата на выезде?

Кто победит в матче

В пользу «Шкендии» говорит их впечатляющая домашняя forma и атакующая мощь. Македонский клуб выиграл три последних матча на своем поле, а в среднем за последние pięć игр забивает 2,00 гола за матч, а также забивает в восьми последних встречах. В первом матче «Шкендия» уступила на выезде (1-2), но сумела забить гол, что дает им шанс пройти дальше при победе с минимальным счетом. Оборона хозяев выглядит достаточно надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола. В чемпионате Северной Македонии команда также уверенно выступает: победы над «Вардаром» (2-0) и «Скопье» (3-0) подтверждают их боевой настрой. Домашняя поддержка на «Филипп II» может стать решающим фактором, так как «Шкендия» традиционно сильна при своих болельщиках.

«Хиберниан» подходит к ответной игре с серьезным преимуществом. Шотландский клуб забивает в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,80 раза за матч. В первом матче «Хиберниан» уверенно переиграл соперника на своем поле (2-1), создав достаточно моментов для более крупного счета. Однако защита гостей действует ненадежно – они пропускают в 15 последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола. В чемпионате Шотландии «Хиберниан» показывает нестабильные результаты: победа над «Рейнджерс» (2-1) и поражение от «Мазеруэлла» (1-2) демонстрируют их непредсказуемость. Для выхода в следующий раунд гостям достаточно ничьей, что позволяет им играть вторым номером и полагаться на контратаки.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Шкендия» сильна дома и будет давить с первых минут, пытаясь отыграть дефицит. «Хиберниан» опасен в атаке, но его защита уязвима, что дает хозяевам надежду на успех. Учитывая, что «Шкендии» достаточно победы с любым счетом для прохода (за счет гостевого гола), македонский клуб выглядит фаворитом в этом матче, хотя шотландцы способны создать проблемы благодаря своей атакующей мощи.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Хиберниан» одержал победу на своем поле со счетом 2-1, что дает шотландскому клубу психологическое преимущество. Однако «Шкендия» забила гостевой гол, что делает ее положение не безнадежным. Текущая форма «Шкендии» впечатляет: команда забивает в восьми последних матчах и сильна дома (три победы подряд). «Хиберниан» забивает в четырех последних матчах, но его защита пропускает в 15 встречах подряд. Учитывая, что хозяевам достаточно победы с любым счетом, этот матч обещает быть открытым и результативным.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 1 (50%) Побед - 1 (50%) 1 Забитых мячей 2 0.5 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч Лига конференций, 3 раунд Хиберниан 2 : 1 Шкендия Лига конференций, 3 раунд Шкендия 0 : 0 Хиберниан Лига конференций, 3 раунд Хиберниан 2 : 1 Шкендия

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Шкендии». Хозяева забивают в восьми последних матчах, сильны на домашнем стадионе (три победы подряд) и имеют преимущество за счет гостевого гола после первого матча (1-2). Гости, несмотря на атакующий потенциал (1,80 гола за игру), имеют серьезные проблемы в обороне (пропускают в 15 матчах подряд). Ожидаем, что македонский клуб использует домашнюю поддержку и добьется победы, которая позволит им пройти в следующий раунд. Ставка: победа «Шкендии» с коэффициентом 2,45.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Шкендией» и «Хибернианом» состоится 13 августа 2026 года в Скопье на стадионе «Филипп II» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.