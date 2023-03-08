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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - ПСЖ
Бавария - ПСЖ: обзор матча 08 марта 2023
Бавария
08.03.2023, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
ПСЖ
61'
Э. Чупо-Мотинг
89'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бавария - ПСЖ
ГОЛ! 2:0!
С. Гнабри
Пас отдал
Ж. Канселу
89'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
Т. Мюллер
86'
Замена
С. Гнабри
️️️️
К. Коман
86'
Замена
С. Мане
️️️️
Д. Мусиала
82'
81'
Замена
Х. Бернат
️️️️
Н. Мендеш
81'
Замена
У. Экитике
️️️️
Витинья
76'
Замена
В. Заир-Эмери
️️️️
Ф. Руис
Замена
Л. Сане
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
68'
ГОЛ! 1:0!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Л. Горецка
61'
46'
Замена
Э. Битшиабу
️️️️
Н. Мукиэле
36'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
Маркиньос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Янн Зоммер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
17
Витинья
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
4-1-1-2-2
1
Зоммер
19
Дэвис
2
Упамекано
4
де Лигт
44
Станишич
6
Киммих
27
Горецка
21
Коман
10
Мусиала
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
4-1-3-1-1
1
Доннарумма
2
Хакими
93
Рамос
5
Маркиньос
25
Мендеш
2
Перейра
17
Витинья
6
Верратти
8
Руис
10
Месси
10
Мбаппе
13
Мюллер
2
Канселу
2
Канселу
13
Мюллер
10
Мусиала
10
Мане
10
Мане
10
Мусиала
13
Чупо-Мотинг
10
Сане
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
25
Мендеш
24
Бернат
24
Бернат
25
Мендеш
Мукиэле
3
Битшиабу
3
Битшиабу
Мукиэле
5
Маркиньос
20
Мукиэле
20
Мукиэле
5
Маркиньос
8
Руис
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
8
Руис
17
Витинья
22
Экитике
22
Экитике
17
Витинья
Остались в запасе
Бавария
ПСЖ
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Бавария - ПСЖ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
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