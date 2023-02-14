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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Бавария
ПСЖ - Бавария: обзор матча 14 февраля 2023
ПСЖ
14.02.2023, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Бавария
53'
К. Коман
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Бавария
90'
+2
Вторая желтая
Б. Павар
90'
Замена
Й. Станишич
️️️️
Л. Сане
Желтая карточка
Неймар
87'
87'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Д. Мусиала
76'
Замена
С. Гнабри
️️️️
К. Коман
76'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
Замена
Витинья
️️️️
Д. Перейра
75'
Желтая карточка
П. Кимпембе
70'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
К. Солер
57'
Замена
Ф. Руис
️️️️
В. Заир-Эмери
57'
53'
ГОЛ! 0:1!
К. Коман
Пас отдал
А. Дэвис
Замена
П. Кимпембе
️️️️
А. Хакими
46'
46'
Замена
А. Дэвис
️️️️
Ж. Канселу
26'
Желтая карточка
Б. Павар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Бавария
1
Янн Зоммер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
1
Йоханнес Шенк
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-2-2-2
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
93
Рамос
2
Хакими
2
Перейра
33
Заир-Эмери
6
Верратти
18
Солер
10
Неймар
10
Месси
4-1-1-3-1
1
Зоммер
2
Канселу
2
Упамекано
4
де Лигт
28
Павар
6
Киммих
27
Горецка
10
Сане
10
Мусиала
21
Коман
13
Чупо-Мотинг
2
Хакими
3
Кимпембе
3
Кимпембе
2
Хакими
2
Перейра
17
Витинья
17
Витинья
2
Перейра
33
Заир-Эмери
8
Руис
8
Руис
33
Заир-Эмери
18
Солер
10
Мбаппе
10
Мбаппе
18
Солер
2
Канселу
19
Дэвис
19
Дэвис
2
Канселу
10
Сане
44
Станишич
44
Станишич
10
Сане
10
Мусиала
8
Гравенберх
8
Гравенберх
10
Мусиала
21
Коман
7
Гнабри
7
Гнабри
21
Коман
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
ПСЖ
Бавария
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
26
Свен Ульрайх
ВР
1
Йоханнес Шенк
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
30
Александре Летеллье
ВР
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
1
Йоханнес Шенк
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча ПСЖ - Бавария
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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