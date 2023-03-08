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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Данди Юнайтед
Ливингстон - Данди Юнайтед: обзор матча 08 марта 2023
Ливингстон
08.03.2023, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Данди Юнайтед
13'
S. Elder
59'
А. Бехич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Данди Юнайтед
90'
+5
Желтая карточка
И. Нисканен
90'
+3
Желтая карточка
S. McMann
87'
Замена
И. Нисканен
️️️️
Д. МакГрат
Замена
K. Guthrie
️️️️
A. Shinnie
85'
Замена
С. Омеонга
️️️️
S. Elder
81'
Желтая карточка
L. de Lucas
65'
64'
Желтая карточка
Л. Айина
59'
ГОЛ! 1:1!
А. Бехич
23'
Желтая карточка
И. Харкс
ГОЛ! 1:0!
S. Elder
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
4
Морган Бойес
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
26
Кристиан Монтано
ЛВ
8
Джейсон Холт
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
16
Steven Elder
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
6
Иан Харкс
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
20
Sadat Anaku
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
40
Стефан Омеонга
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
Данди Юнайтед
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
10
Arnaud Djoum
ЦП
18
Kai Fotheringham
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
3-2-2-3
30
Джордж
3
4
Бойес
2
Девлин
8
Холт
22
26
Монтано
8
Питтман
19
Андерсон
7
16
3-2-1-1-3
1
4
33
10
2
Айина
16
Бехич
6
Харкс
17
МакГрат
26
Флетчер
2
20
16
40
Омеонга
40
Омеонга
16
22
28
28
22
17
МакГрат
21
Нисканен
21
Нисканен
17
МакГрат
Остались в запасе
Ливингстон
Данди Юнайтед
14
Jack Hamilton
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
10
Стефен Келли
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
2
Джейми Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
10
Arnaud Djoum
ЦП
18
Kai Fotheringham
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
10
Стефен Келли
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
2
Джейми Брэндон
ЦФ
Остались в запасе
25
Райан Эдвардс
ЦЗ
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
10
Arnaud Djoum
ЦП
18
Kai Fotheringham
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Ливингстон - Данди Юнайтед
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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Ливингстон
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