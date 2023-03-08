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Лига чемпионов 2026/2027
Тоттенхэм - Милан
Тоттенхэм - Милан: обзор матча 08 марта 2023
Тоттенхэм
08.03.2023, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Милан
Желтая карточка
О. Скипп
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
М. Тиав
89'
Замена
А. Ребич
️️️️
Р. Леау
Замена
Д. Санчес
️️️️
Д. Кулушевски
83'
81'
Замена
Д. Ориги
️️️️
О. Жиру
81'
Замена
И. Беннасер
️️️️
Б. Диас
Вторая желтая
К. Ромеро
77'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Эмерсон
70'
56'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Ж. Мессьяс
Замена
П. Порро
️️️️
И. Перишич
53'
Желтая карточка
К. Лангле
21'
Желтая карточка
К. Ромеро
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-1-3-1
17
Форстер
4
Дэвис
21
Ромеро
2
Лангле
22
Эмерсон
34
Скипп
23
Хейбьерг
7
Сон
5
Перишич
21
Кулушевски
9
Кейн
4-1-1-3-1
16
Меньян
15
Калюлю
23
Томори
12
Тиав
19
Эрнандес
16
Тонали
33
Крунич
10
Мессьяс
21
Диас
27
Леау
9
Жиру
21
Кулушевски
6
Санчес
6
Санчес
21
Кулушевски
5
Перишич
23
Порро
23
Порро
5
Перишич
22
Эмерсон
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
22
Эмерсон
27
Леау
9
Ребич
9
Ребич
27
Леау
21
Диас
10
Беннасер
10
Беннасер
21
Диас
10
Мессьяс
56
Салемакерс
56
Салемакерс
10
Мессьяс
9
Жиру
27
Ориги
27
Ориги
9
Жиру
Остались в запасе
Тоттенхэм
Милан
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
29
Папе Сарр
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
29
Папе Сарр
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
7
Лукас Моура
ПВ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Тоттенхэм - Милан
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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