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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Тоттенхэм
Милан - Тоттенхэм: обзор матча 14 февраля 2023
Милан
14.02.2023, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
7'
Б. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Милан - Тоттенхэм
Желтая карточка
Т. Эрнандес
90'
+2
Замена
А. Ребич
️️️️
Р. Леау
90'
+1
Замена
Т. Побега
️️️️
С. Тонали
86'
81'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
К. Лангле
81'
Замена
А. Данжума
️️️️
Х. Сон
Желтая карточка
С. Тонали
80'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Б. Диас
77'
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
А. Салемакерс
77'
70'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Д. Кулушевски
63'
Желтая карточка
Э. Дайер
48'
Желтая карточка
К. Ромеро
ГОЛ! 1:0!
Б. Диас
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Милан
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
7
Элфи Девайн
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Тэтэрушану
19
Эрнандес
15
Калюлю
24
Кьер
12
Тиав
16
Тонали
33
Крунич
27
Леау
21
Диас
56
Салемакерс
9
Жиру
4-1-1-3-1
17
Форстер
22
Эмерсон
15
Дайер
2
Лангле
21
Ромеро
34
Скипп
29
Сарр
21
Кулушевски
5
Перишич
7
Сон
9
Кейн
56
Салемакерс
10
Мессьяс
10
Мессьяс
56
Салемакерс
27
Леау
9
Ребич
9
Ребич
27
Леау
16
Тонали
4
Побега
4
Побега
16
Тонали
21
Диас
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
21
Диас
2
Лангле
4
Дэвис
4
Дэвис
2
Лангле
7
Сон
7
Данжума
7
Данжума
7
Сон
21
Кулушевски
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
21
Кулушевски
Остались в запасе
Милан
Тоттенхэм
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Элфи Девайн
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Элфи Девайн
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Милан - Тоттенхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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