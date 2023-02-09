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    Расписание матчей 09-02-2023

    январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
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    Товарищеские матчи 2023
    9 февраля, четверг
    16:00
    Урарту
    0:1
    Зенит
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2022/2023), 14 тур
    9 февраля, четверг
    21:00
    Эшторил
    2:1
    Боавишта
    Матч завершен
    Франция. Кубок (2022/2023), 1/8 финала
    9 февраля, четверг
    23:00
    Лорьян
    1:2
    (2:4)п
    Ланс
    Матч завершен
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