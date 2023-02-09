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Расписание матчей
Франция. Кубок
Лорьян - Ланс
Лорьян - Ланс: обзор матча 09 февраля 2023
Лорьян
09.02.2023, четверг, 23:00
Франция. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Ланс
84'
Э. Ле Фе
21'
А. Фульини
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Ланс
ГОЛ!
Ф. Медина
2:4
Пенальти не реализован!
И. Коне
ГОЛ!
А. Томассон
2:3
ГОЛ!
С. Дукуре
2:2
ГОЛ!
Ф. Сотока
1:2
ГОЛ!
М. Тальби
1:1
ГОЛ!
П. Франковски
0:1
Пенальти не реализован!
Э. Ле Фе
ГОЛ! 1:1!
Э. Ле Фе
84'
84'
Замена
Ф. Медина
️️️️
Д. Кошта
Замена
Г. Калюлю
️️️️
Ж. Понко
84'
82'
Желтая карточка
Ж. Гради
72'
Замена
Р. Лабе Ласкари
️️️️
Л. Опенда
72'
Замена
Ф. Сотока
️️️️
А. Фульини
Замена
И. Коне
️️️️
Б. Дьенг
68'
Замена
С. Дукуре
️️️️
Р. Февр
68'
62'
Замена
Д. Машадо
️️️️
И. Бура
62'
Замена
С. Фофана
️️️️
Л. Пореба
60'
Желтая карточка
И. Бура
50'
Желтая карточка
Л. Пореба
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Фульини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
18
Бамо Мейте
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
21
Ромен Февр
ПВ
2
Игор Силва
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
14
Жан Онана
ОП
8
Лукаш Пореба
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Давид Кошта
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
Лорьян
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
5
Максим Вакерс
ЦЗ
13
Поль-Дубьен Мбелек Нуга
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
44
Айман Кари
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
28
Эрван Коля
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
6
Адриен Лове
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
42
Секо Фофана
ЦП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Манноне
13
Йонгва
3
Тальби
18
Мейте
17
Макенго
28
Ле Фе
10
Катлин
21
Понко
21
Февр
9
Дьенг
2
Силва
2-3-1-3-1
16
Лека
24
Гради
14
Бура
99
Самед
14
Онана
8
Пореба
10
Фульини
28
Томассон
10
Кошта
95
Франковски
17
Опенда
21
Понко
24
Калюлю
24
Калюлю
21
Понко
21
Февр
22
Дукуре
22
Дукуре
21
Февр
9
Дьенг
28
Коне
28
Коне
9
Дьенг
14
Бура
20
Машадо
20
Машадо
14
Бура
10
Кошта
2
Медина
2
Медина
10
Кошта
8
Пореба
42
Фофана
42
Фофана
8
Пореба
17
Опенда
3
Лабе Ласкари
3
Лабе Ласкари
17
Опенда
10
Фульини
7
Сотока
7
Сотока
10
Фульини
Остались в запасе
Лорьян
Ланс
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
5
Максим Вакерс
ЦЗ
13
Поль-Дубьен Мбелек Нуга
ЦЗ
44
Айман Кари
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
28
Эрван Коля
ЦФ
30
Брис Самба
ВР
6
Адриен Лове
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
5
Максим Вакерс
ЦЗ
13
Поль-Дубьен Мбелек Нуга
ЦЗ
44
Айман Кари
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
28
Эрван Коля
ЦФ
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
6
Адриен Лове
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
Статистика матча Лорьян - Ланс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
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