декабрь 2022
январь 2023
Турция. Суперлига (2022/2023), 20 тур
20 января, пятница
20:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2022/2023), 19 тур
20 января, пятница
21:30
Матч завершен
Португалия. Примейра (2022/2023), 17 тур
20 января, пятница
22:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2022/2023), 17 тур
Германия. Бундеслига (2022/2023), 16 тур
20 января, пятница
22:30
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2022/2023), 28 тур
20 января, пятница
22:45
Матч завершен
20 января, пятница
23:00
Матч завершен
Испания. Примера (2022/2023), 18 тур
Франция. Кубок (2022/2023), 1/16 финала