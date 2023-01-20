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    Расписание матчей 20-01-2023

    декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Турция. Суперлига (2022/2023), 20 тур
    20 января, пятница
    20:00
    Адана Демирспор
    1:1
    Гиресунспор
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2022/2023), 19 тур
    20 января, пятница
    21:30
    Панетоликос
    1:1
    ПАС
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2022/2023), 17 тур
    20 января, пятница
    22:00
    Арука
    4:0
    Портимоненси
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2022/2023), 17 тур
    20 января, пятница
    22:00
    Экселсиор
    2:0
    Волендам
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2022/2023), 16 тур
    20 января, пятница
    22:30
    РБ Лейпциг
    1:1
    Бавария
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2022/2023), 28 тур
    20 января, пятница
    22:45
    Шеффилд Юнайтед
    1:0
    Халл Сити
    Матч завершен
    20 января, пятница
    23:00
    Бернли
    2:1
    Вест Бромвич
    Матч завершен
    Испания. Примера (2022/2023), 18 тур
    20 января, пятница
    23:00
    Мальорка
    1:0
    Сельта
    Матч завершен
    Франция. Кубок (2022/2023), 1/16 финала
    20 января, пятница
    23:10
    Марсель
    1:0
    Ренн
    Матч завершен
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