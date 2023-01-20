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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Бавария
РБ Лейпциг - Бавария: обзор матча 20 января 2023
РБ Лейпциг
20.01.2023, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
52'
М. Хальстенберг
37'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Бавария
Замена
Д. Раум
️️️️
М. Хальстенберг
90'
+1
85'
Замена
М. Тель
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
83'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
С. Гнабри
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
М. Симакан
82'
Замена
А. Айдара
️️️️
Д. Ольмо
82'
Желтая карточка
К. Лаймер
71'
68'
Замена
К. Коман
️️️️
Д. Мусиала
Замена
Т. Вернер
️️️️
Э. Форсберг
67'
66'
Желтая карточка
Д. Упамекано
52'
Желтая карточка
Л. Горецка
ГОЛ! 1:1!
М. Хальстенберг
Пас отдал
Д. Собослаи
52'
Желтая карточка
К. Шлагер
41'
37'
ГОЛ! 0:1!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
С. Гнабри
35'
Желтая карточка
Д. Мусиала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
8
Доминик Собослаи
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Бавария
1
Янн Зоммер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Лерой Сане
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
11
Матис Тель
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-2-3-1
28
Бласвих
23
Хальстенберг
4
Орбан
24
Гвардиол
3
Симакан
27
Лаймер
21
Шлагер
10
Форсберг
20
Ольмо
8
Собослаи
19
Силва
4-1-1-3-1
1
Зоммер
28
Павар
4
де Лигт
2
Упамекано
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
20
Ольмо
21
Айдара
21
Айдара
20
Ольмо
23
Хальстенберг
22
Раум
22
Раум
23
Хальстенберг
3
Симакан
16
Клостерманн
16
Клостерманн
3
Симакан
10
Форсберг
11
Вернер
11
Вернер
10
Форсберг
10
Мусиала
21
Коман
21
Коман
10
Мусиала
13
Чупо-Мотинг
11
Тель
11
Тель
13
Чупо-Мотинг
7
Гнабри
13
Мюллер
13
Мюллер
7
Гнабри
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Бавария
1
Эрьян Нюланд
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча РБ Лейпциг - Бавария
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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