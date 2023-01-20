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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Вест Бромвич
Бернли - Вест Бромвич: обзор матча 20 января 2023
Бернли
20.01.2023, пятница, 23:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
2 : 1
Завершен
Вест Бромвич
75'
Н. Телла
87'
С. Твайн
7'
Д. Ферлонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Вест Бромвич
Желтая карточка
Я. Матсен
90'
+5
89'
Замена
К. Грант
️️️️
Д. Моламби
Замена
Витиньо
️️️️
М. Бенсон
89'
ГОЛ! 2:1!
С. Твайн
87'
83'
Замена
А. Рич
️️️️
Г. Диангана
Замена
С. Твайн
️️️️
Н. Телла
83'
ГОЛ! 1:1!
Н. Телла
Пас отдал
А. Зарури
75'
67'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Д. Свифт
Замена
М. Бенсон
️️️️
С. Бастьен
63'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Э. Барнс
63'
42'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ферлонг
Пас отдал
Д. Свифт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
24
Джош Каллен
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
10
Скотт Твайн
АП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Том Рогич
АП
9
Карлан Грант
ЦФ
4-3-2-1
49
Мурич
22
Матсен
18
Тэйлор
5
Байер
14
Робертс
24
Каллен
22
Бастьен
8
Браунхилл
21
Зарури
23
Телла
35
Барнс
4-5-1
1
Палмер
2
Ферлонг
33
Питерс
26
О'Ши
22
Таунсенд
8
Свифт
5
Йокушлу
17
Уоллес
19
Диангана
8
Моламби
9
Дайк
22
Бастьен
14
Бенсон
14
Бенсон
22
Бастьен
Бенсон
2
Витиньо
2
Витиньо
Бенсон
23
Телла
10
Твайн
10
Твайн
23
Телла
35
Барнс
16
Родригес
16
Родригес
35
Барнс
19
Диангана
3
Рич
3
Рич
19
Диангана
8
Свифт
7
Рогич
7
Рогич
8
Свифт
8
Моламби
9
Грант
9
Грант
8
Моламби
Остались в запасе
Бернли
Вест Бромвич
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Бернли - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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