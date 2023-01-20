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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Гиресунспор
Адана Демирспор - Гиресунспор: обзор матча 20 января 2023
Адана Демирспор
20.01.2023, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Гиресунспор
84'
Б. Ндиайе
13'
Р. Байич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Гиресунспор
Вторая желтая
Ю. Сари
90'
+10
Желтая карточка
Г. Инлер
90'
+8
90'
+8
Желтая карточка
Х. Билазер
Желтая карточка
Ю. Сари
90'
+7
ГОЛ! 1:1!
Б. Ндиайе
84'
80'
Замена
К. Севен
️️️️
Сержио
Замена
Г. Торе
️️️️
Й. Свенссон
80'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
77'
76'
Желтая карточка
Г. Саглам
Желтая карточка
Э. Эзбир
76'
Желтая карточка
Й. Свенссон
75'
Замена
Б. Йылдыз
️️️️
Э. Акбаба
62'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Б. Стамбули
62'
61'
Замена
Б. Кувас
️️️️
Р. Байич
45'
+2
Желтая карточка
Б. Сайнс
18'
Красная карточка
А. Перес
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Байич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Эмре Акбаба
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
42
Рамон Ариас
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
21
Хорман Кампусано
ОП
14
Роберт Мехия
ОП
61
Геркем Саглам
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
70
Берк Йылдыз
ЛВ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
АП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
75
Фаустин Сенгхор
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
17
Доган Джан Давас
АП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
10
Брэндли Кувас
ЦФ
3-1-5-1
25
Эзбир
13
Родригес
6
Гюлер
55
Манев
21
Стамбули
22
Свенссон
88
Инлер
5
Ндиайе
20
Бельханда
7
Сари
8
Акбаба
4-2-3-1
23
Пири
77
Билазер
25
Перес
3
Улудаг
42
Ариас
21
Кампусано
14
Мехия
70
Сержио
61
Саглам
17
Сайнс
11
Байич
21
Стамбули
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
21
Стамбули
22
Свенссон
30
Торе
30
Торе
22
Свенссон
8
Акбаба
70
Йылдыз
70
Йылдыз
8
Акбаба
70
Сержио
2
Севен
2
Севен
70
Сержио
11
Байич
10
Кувас
10
Кувас
11
Байич
Остались в запасе
Адана Демирспор
Гиресунспор
39
Ведат Каракуш
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Давид Акинтола
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
АП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
35
Ферхат Каплан
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
75
Фаустин Сенгхор
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
17
Доган Джан Давас
АП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Давид Акинтола
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
АП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
75
Фаустин Сенгхор
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
17
Доган Джан Давас
АП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Адана Демирспор - Гиресунспор
5
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
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